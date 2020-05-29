سكرتير مساعد الإسكندرية بعد إصابة رئيس وحدة الإزلات بكورونا: نتائج تحليلى سلبية

أكد اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، على سلبية التحليل التى قام بإجرائها للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكد اللواء محمد عبد الوهاب سكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، أنه توجه الى مستشفى الحميات لاجراء التحاليل والتى أثبتت سلبية الإصابة، نظرا كونه خالط رئيس وحدة الازالات، أثناء بعض حملات الإزالة، مؤكدا أن الدولة تبذل جهدا كبيرا فى مواجهه هذا الفيروس،ومثمنا جهود محافظة الاسكندرية فى هذا الشأن.

وكانت محافظة الإسكندرية، قد أعلنت إصابة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء بفيروس كورونا.

وقالت المحافظة فى بيان رسمى اليوم، إنه فى إطار الإجراءات الوقائية التى تقوم بها محافظة الإسكندرية من متابعة دورية للمسئولين التنفيذيين والموظفين، والقائمين على تنفيذ الأعمال الميدانية بديوان محافظة الإسكندرية، تبين بالمتابعة والفحص إيجابية نتيجة التحليل الخاص باللواء محمد سحلول مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء.

ونوهت محافظة الإسكندرية إلى أنه تم حصر كافة المخالطين للحالة وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لهم فى هذا الشأن لاسيما أن الإصابة حدثت خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.