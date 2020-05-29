اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 12:50 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط خادمتين وراء سرقة مشغولات ذهبية وأموال من فيلا فى التجمع

الجمعة، 29 مايو 2020 12:24 م
سقوط خادمتين وراء سرقة مشغولات ذهبية وأموال من فيلا فى التجمع متهمين - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، غموض وتحديد وضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة، وأن خادمتين وراء الحادث، وتحرر محضر بالواقعة. 
 
 
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة التجمع الأول، يفيد بأن مالك شركة - مقيم بإحدى الفيلات بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة ( مشغولات ذهبية ، مبالغ مالية ، هاتف محمول ، سماعة بلوتوث ، جهاز باور بنك ، 5 ساعات ماركات مختلفة ، 2 حقيبة يد حريمى بداخلهما  زجاجات عطور ، 3 فرشة شعر  ، 2 جهاز سشوار ) من داخل الفيلا سكنه ، ولم يتهمأو يشتبه فىأحد بإرتكاب الواقعة. 
 
وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وبإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الفيلا، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وفحص  العاملين السابقين والحالين المترددين على الفيلا محل البلاغ أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( خادمة سابقة طرف المجنى عليه - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالإشتراك مع صديقتها وتعمل خادمة و مقيمة بذات العنوان ) .
 
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تم ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرت الأولى بأنها نظرا ً لسابقة عملها كخادمة طرف المجنى عليه إختمرت فى ذهنها فكرة سرقته ، وفى سبيل ذلك إستعانت بصديقتها المتهمة الثانية حيث تمكنتا من التسلل للفيلا بإسلوب (التسلق) والدلوف عبر سلم خشبى بحديقة الفيلا ، والإستيلاء على المسروقات .
 
تم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها  لدى ( عميلهما " سيئ النية " - عامل بمخبز - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) كما تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات بمسكن المتهمة الأولى، بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
 
 

امن القاهرة

جريمة سرقة

سرقة فيلا

التجمع

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

حكاية 3 شعارات تاريخية لا يهزمها الزمن لكبار الإيجيبشن ليج.. أحفاد صالح سليم يتمسكون بعبارة "الأهلى فوق الجميع".. وأبناء ميت عقبة يرفعون شعار"إحنا مدرسة الفن والهندسة".. والدراويش يختارون"الإسماعيلى برازيل مصر"

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

بالكمامة.. بدء عمل الأحوال المدنية والجوازات وتصاريح العمل والفيش من الاثنين

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

برشلونة يزين ملعبه بـ15 ألف قميص وصورة لمشجعيه فى مباراة أتلتيكو مدريد

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

27 يونيو موعد استكمال مباريات كأس الاتحاد الإنجليزى

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

مفتى الجمهورية فى حوار شامل: يجوز تعطيل الحج بسبب الوباء.. وابن تيمية ليس مصدرا للتشريع.. شوقى علام:"الاختيار" أحبط سنوات من دعاية التكفيريين الخبيثة وأحيا روح التضحية..والمتطرفون يستنبطون أفكارهم من كتب التراث

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

رئيس الوزراء يتابع توصيل الأدوية لعلاج مصابى كورونا فى المنازل

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

غداً.. عودة حظر التجوال من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء (صور)

الرجاء البيضاوى يؤكد أحقيته فى لقب "نادى القرن العشرين" بالمغرب

الرجاء البيضاوى يؤكد أحقيته فى لقب "نادى القرن العشرين" بالمغرب

تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

تجدد مرة واحدة.. مهلة 180 يوما للمنشآت الصناعية المخالفة لتوفيق أوضاعها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

سنتان مدة توفيق أوضاع المحال العامة المرخصة وفقا للقانون و5 ضوابط تلتزم بها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة