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سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-5-2020

الجمعة، 29 مايو 2020 02:01 م
سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 29-5-2020 الريال السعودى
كتب هانى الحوتى

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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم الجمعة 29-5-2020، حيث ثبت سعر الريال عند 4.12 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك لأهلى المصرى. 
 
فيما جاء سعر الريال فى عدد آخر من البنوك، كالتإلى:
 
 
 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.20 جنيه للشراء.
 
4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.12 جنيه للشراء.
 
4.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.12 جنيه للشراء.
 
4.23 جنيه للبيع.
 
 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.17  جنيه للشراء.
 
4.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.13 جنيه للشراء.
 
4.23 جنيه للبيع.
 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.13 جنيه للشراء.
 
4.23 جنيه للبيع.
 
الريال عبارة عن صكوك وعملات فضية كانت تستخدم فى التجارة العالمية بشكل مستمر منذ الإصدار الأول لها فى عام 1741، هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.
 
وكانت بورصة السعودية، قد أعلنت عن عودة العمل بساعات التداول الرسمية ابتداء من يوم الأحد 1441/10/08هـ الموافق 31 مايو.
 
وكانت بورصة السعودية، قد حددت أجازة عيد الفطر تبدأ بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 21 مايو على أن تستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 31 مايو الجاري.
 

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