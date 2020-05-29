زى النهاردة.. شاهد بأحداث مجلس الوزراء يؤكد إلقاء متجمهرين مولوتوف على مجلس الشعب

كتب إيهاب المهندس

زى النهاردة من سنتين، وبالتحديد يوم 20 مايو 2018، استمعت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، والتى أصبح أسمها حاليا الدائرة الاولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، والمنعقدة بطرة، لأقوال الشهود فى إعادة محاكمة أحمد دومة، بقضية "أحداث مجلس الوزراء"، وقال شاهد الإثبات "ع .م" إنه رأى المتظاهرين يلقون الحجارة وزجاجات المولوتوف على قوات تأمين مجلس النواب.

وتشكيل الدائرة التى نظرت القضية وقتها عقد برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وعادل السيوى.

وفى بداية الجلسة نادت المحكمة على شاهد الإثبات "ع. م" الذى يعمل مستشارا فنيا بمجلس الشعب، وقال بعد حلف اليمين، إن الواقعة مر عليها وقت طويل ولا يتذكرها، وأمرت المحكمة بتلاوة أقوال الشاهد.

وأكد الشاهد أنه شاهد يوم 17 ديسمبر 2011 بعض الأشخاص وعددهم بالمئات يقذفون مبنى مجلس الشعب بالحجارة والمولوتوف، وأنهم كسروا سور المجلس وتعدوا على قوات التأمين.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى أكتوبر الماضى، الحكم الصادر بمعاقبة دومة بالسجن المؤبد فى القضية وقررت بإعادة محاكمته من جديد .

تعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين فى محيط مجلس الوزراء ومجلسى الشعب والشورى، وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقى المتهمين تهم التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدى على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمى، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى والشروع فى اقتحام مقر وزارة الداخلية، تمهيدًا لإحراقه.