اليوم السابع
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زوجان يعثران على آثار من عصر الفايكنج تحت أرضية منزلهم بالنرويج

الجمعة، 29 مايو 2020 10:16 م
زوجان يعثران على آثار من عصر الفايكنج تحت أرضية منزلهم بالنرويج رأس فأس
كتب محمد جمال

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بعد أن صمم زوجان فى شمال النرويج على تزويد أرضية بيتهما بطبقة عازلة إضافية، عثرا أثناء أعمال الترميم على خرزة زجاجية وفأس حديدى تبين أنهما من آثار حقبة الفايكنج، ولم يستبعد علماء الآثار الذين أبلغهم ماريان كريستيانسن وزوجها بالأمر، وجود قبر قديم كامل تحت منزلها فى مدينة سيفاغ، حسبما أفاد موقع The Local السويدى الناطق باللغة الإنجليزية.

وقالت ماريان للصحفيين إنها وزوجها فوجئا بفكرة أن بيتهما يخفى قبر قديم للفايكنج، ولم يفهما على الفور ماهية ما عثرا عليه نتيجة أعمال الترميم.

وقال عالم الآثار النرويجي، مارتينوس هاوجليد بحسب "روسيا اليوم" من إدارة مقاطعة نورلاند، الذى زار البيت، إن الأخير بنى فوق قبر يعود إلى عصر الفايكنغ أو حتى إلى العصر الحديدى، وأوضح أن الفأس صنع فى الفترة ما بين العامين 950 و1050 الميلاديين، أما الخرزة المصنوعة من الزجاج الأزرق فالأرجح أنها من آثار أواخر عصر الفايكنغ.

وبين الباحث فى حديث لموقع The Local أن الخرزة والفأس تم العثور عليهما تحت الحجارة التى كانت موضوعة على شكل هرم تحت ألواح الأرضية. وأشار هاوغليد الذى يمارس مهنته على مدار 30 عاما، إلى أنه لم يسمع أبدا من قبل عن حوادث اكتشاف أشياء كهذه فى بيت خاص. وقدر الخبير عاليا تصرفات الزوجين اللذين أبلغا الخبراء فورا باكتشافهما، وتوقع أن تخصص الحكومة مكافأة مالية معينة لهما.

وقالت كريستيانسن إن والد جدها بنى هذا البيت فى العام 1914، لكنها لم تسمع أبدا من أفراد عائلتها عن "قبر للفايكنع" فيه.

وسلم الزوجان الفأس والخرزة إلى متحف مدينة ترومسو، أما علماء الآثار فيواصلون حفرياتهم فى البيت.


فأس

الفايكنج

العصر الحديدى

النرويج

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