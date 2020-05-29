"رويترز": لا اتصال بين ترامب ورئيس وزراء الهند بشأن توتر حدودى مع الصين

قال مصدر حكومي اليوم الجمعة إن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المواجهة العسكرية لبلاده مع الصين.
جاء ذلك بعد أن أشار ترامب إلى أن مودي يشعر بالاستياء من هذا التوتر الحدودي.
وقال مسؤولون عسكريون هنود إن قوات البلدين الجارين تقف في حالة مواجهة على طول الحدود المتنازع عليها في منطقة الهيمالايا منذ أوائل مايو أيار بعد توغل قوات صينية في منطقة هندية.
وطبقا لنص بيان للبيت الأبيض قال ترامب للصحفيين "هناك صراع ضخم يتعلق بالصين والهند. بلدان بهما 1.4 مليار نسمة. بلدان بهما جيوش قوية للغاية".
واضاف ترامب "والهند ليست سعيدة وربما الصين أيضا غير سعيدة. لكن بوسعي أن أبلغكم لقد تحدثت إلى رئيس الوزراء (ناريندرا) مودي. لم يكن في حالة مزاجية جيدة بشأن ما يجري مع الصين".
لكن مسؤولين هنودا عبروا عن الدهشة تجاه تصريحات ترامب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة