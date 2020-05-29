"رويترز": لا اتصال بين ترامب ورئيس وزراء الهند بشأن توتر حدودى مع الصين

قال مصدر حكومي اليوم الجمعة إن رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي لم يتحدث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المواجهة العسكرية لبلاده مع الصين.

جاء ذلك بعد أن أشار ترامب إلى أن مودي يشعر بالاستياء من هذا التوتر الحدودي.