روسيا: إقلاع طائرتى "سو-27" و"سو-30" لاعتراض قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

أ ش أ

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة ، بإقلاع طائرتين حربيتين روسيتين من طراز "سو-27" و"سو-30" لاعتراض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق البحر الأسود.

وذكر بيان صدر عن الدفاع الروسية - أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن أجهزة الدفاع الجوى التابعة للمنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية كشفت تحليق قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-1B فوق مياه بحر البلطيق والبحر الأسود.



وتابع البيان :إن مقاتلات من طراز "سو-27" و"سو-30" من قوات الدفاع الجوى فى المنطقة العسكرية الجنوبية أقلعت لاعتراض الطائرات الأمريكية.



وأشار إلى أن المقاتلات الروسية اقتربت من الطائرات الأمريكية لمسافة آمنة وجرى التعرف عليها كقاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-1B.لافتا إلى أن القاذفات غيرت اتجاهها بعد ذلك وابتعدت عن الحدود الدولية الروسية.