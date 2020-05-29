اليوم السابع
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روسيا: إقلاع طائرتى "سو-27" و"سو-30" لاعتراض قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود

الجمعة، 29 مايو 2020 04:58 م
روسيا: إقلاع طائرتى "سو-27" و"سو-30" لاعتراض قاذفات أمريكية فوق البحر الأسود سو 27
أ ش أ

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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة ، بإقلاع طائرتين حربيتين روسيتين من طراز "سو-27" و"سو-30" لاعتراض قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين فوق البحر الأسود.

وذكر بيان صدر عن الدفاع الروسية - أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - أن أجهزة الدفاع الجوى التابعة للمنطقتين العسكريتين الجنوبية والغربية كشفت تحليق قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-1B فوق مياه بحر البلطيق والبحر الأسود.


وتابع البيان :إن مقاتلات من طراز "سو-27" و"سو-30" من قوات الدفاع الجوى فى المنطقة العسكرية الجنوبية أقلعت لاعتراض الطائرات الأمريكية.


وأشار إلى أن المقاتلات الروسية اقتربت من الطائرات الأمريكية لمسافة آمنة وجرى التعرف عليها كقاذفات استراتيجية أمريكية من طراز B-1B.لافتا إلى أن القاذفات غيرت اتجاهها بعد ذلك وابتعدت عن الحدود الدولية الروسية.


روسيا

البحر الأسود

أمريكا

مقاتلات

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