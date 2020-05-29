اليوم السابع
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رعب فى صنعاء بعد إعلان حارات «موبوءة» بكورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 01:01 م
رعب فى صنعاء بعد إعلان حارات «موبوءة» بكورونا كورونا فى اليمن - ارشيفية
إيمان حنا

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 أغلقت الميليشيات الحوثية ثلاثا من حوارى العاصمة صنعاء وأعلنتها مناطق موبوءة بـ«كوفيد - 19»، وسط حالة من الرعب يعيشها السكان الذين يشيعون يوميا العشرات من الضحايا بصمت وتكتم. وفق الشرق الأوسط.

وتم إغلاق هذه المناطق بعد تفشي الوباء وارتفاع أعداد الوفيات، حيث انطلقت سيارات تحمل مكبرات للصوت في حارة جامع أحمد ناصر تنادي على السكان بأنهم ممنوعون من مغادرة منازلهم وأنهم تحت الحجر المنزلي لمدة أسبوع بسبب انتشار فيروس «كورونا» وأن إجراءً مماثلا اتخذ في حارة الذيبة الواقعة بين تقاطع شارع العشرين وشارع هائل في الجزء الغربي من صنعاء، إضافة إلى حارة الرحمة المجاورة لها والتي تقع بين تقاطع شارع الرقاص مع شارع هائل وصولا إلى شارع الجامعة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر يمنية وصول الفيروس إلى العاصمة اليمنية المحتلة نهاية مارس الماضي بواسطة عشرة من عناصر الميليشيات الذين كانوا قدموا من إيران ، وقال إن قيادة الميليشيات اكتشفت هذه الإصابات لكنها تكتمت عليها ولم تتخذ أي إجراء طبي لاحتوائها بل تركت هؤلاء العائدين يتحركون من دون قيود.

تتطابق عذه المعلومات مع تصريحات مسؤول في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، وذكر أن الحكومة سبق لها التنبيه من إخفاء الحوثيين إصابة عشرين عنصرا قدموا من إيران قبل أيام من إغلاق المنافذ الحدودية، وأدخلوا مستشفى المتوكل في صنعاء الذي يمتلكه واحد من أنصار الجماعة.

المسؤول اليمني أعاد التذكير بالتصريحات التي صدرت عن مستويات مختلفة في الحكومة الشرعية تحذر مواجهة البلاد كارثة حقيقية بسبب تكتم وإخفاء حقيقة إصابة العناصر الحوثية القادمة من إيران بفيروس «كورونا»، وقال إن الأحداث أثبتت صواب الموقف الحكومي الذي لم يأخذه العالم بعين الجدية. ويصعب التأكد من الأنباء داخل مناطق سيطرة الحوثيين. لكن يمنيين تداولوا إصابة وزير الصحة في حكومة الميليشيات الحوثية طه المتوكل، وما يربو على 20 قياديا من الوزارة منهم وكلاء ومسؤولو قطاعات.

وذكرت مصادر مناهضة للجماعة في صنعاء ،وفق الصحيفة، أن منير القعيش مدير المجمع الصحي في حي السنينة الذي يوجد فيه منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي توفي الليلة قبل الماضية متأثرا بإصابته بالفيروس.

كما نعت الإدارة التعليمية في منطقة معين وفاة خمس معلمات بعد إصابتهن وثلاثة من الأطباء والعاملين في مستشفى الثورة وهو واحد من أكبر المستشفيات في اليمن.

 


كورونا

اليمن

صنعاء

الحوثيين

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