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رحلة مودة الأدهم وحنينن حسام لسجن النسا.. من السوشيال ميديا إلى خلف القضبان

الجمعة، 29 مايو 2020 03:04 م
رحلة مودة الأدهم وحنينن حسام لسجن النسا.. من السوشيال ميديا إلى خلف القضبان مودة الأدهم
كتب أحمد حسنى

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تمكنت الأجهزة الأمنية، خلال الفترة الأخيرة من ضبط عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعى بتهمة التحريض على الفسق والفجور، و"اليوم السابع" يشرح في النقاط التالية رحلة كلٍ من "مودة الأدهم، وحنين حسام" من ملايين المشاهدات لخلف الأسوار بسجن النسا.
 
1-نشرت حنين حسام فيديو قصير تحرض فيه الفتيات على بث لايف بأحد البرامج.
2- تلقت النيابة العامة بلاغات ضد حنين حسام بتهمة التحريض على الفسق والفجور.
3- النيابة العامة أمرت بضبط حنين حسام.
4- النيابة تقرر حبس حنين حسام وملاحقة شركائها.
5- النيابة تأمر بضبط فتاة "التيك توك" مودة الأدهم لاشتراكها بذات القضية.
6- قوات الأمن تلقى القبض على مودة الأدهم بمنطقة 6 أكتوبر.
7- محكمة الجنح تقرر تجديد حبس فتيات التيك توك 15 يوماً.
8- الجنح ترفض استئناف المتهمتان على تجديد حبسهما.
9- قوات الأمن ترحل حنين حسام ومودة الأدهم لسجن النسا.
10- المحكمة تنظر تجديد حبسهما بعد إجازة عيد الفطر على ذمة التحقيقات.

 

وكانت أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة مودة الأدهم، أربعة أيام احتياطاً على ذمة التحقيقات؛ لاتهامها بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها مواقع وحسابات خاصة عبر تطبيقات للتواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجريمة.

وكانت الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط المتهمة نفاذاً لأمر النيابة العامة بضبطها وإحضارها، حيث وردت معلومات إلى الإدارة بهروبها من محل إقامتها بالقاهرة الجديدة، متنقلة بين عدة أماكن بمدينة الرحاب والساحل الشمالي، مستخدمة بعض الخواص الإلكترونية لتشفير بيانات هاتفها المحمول خلال استخدامها الشبكة المعلوماتية واتصالاتها الهاتفية؛ هربا من المُلاحقة الأمنية.

وأكدت المعلومات اختبائها داخل تجمع سكني بمدينة السادس من أكتوبر مستقلة للتنقل سيارة أمكن تحديد أرقام لوحاتها المعدنية، وقد رصد تحرك للسيارة وإلقاء القبض على المتهمة وبحوزتها حاسب آلي محمول وهاتف محمول بدون شريحة هاتفية متصل بجهاز لاسلكي للاتصال بالشبكة المعلوماتية  "wiFi"وحقيبة تحوى أغراضها. وواجهتها النيابة العامة بالاتهامات المنسوبة إليها، وسيجري استكمال التحقيق معها.

 


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