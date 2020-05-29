رحلة استثنائية تغادر مطار القاهرة لإجلاء 220 عالقا هنديا

غادرت مطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة رحلة طيران استثنائية تابعة للخطوط الجوية الهندية فى طريقها إلى مدينة دلهى بالهند . وقالت مصادر بمطار القاهرة أن الرحلة رقم AI1970 قد غادرت مطار القاهرة وعلى متنها 220 عالقا هنديا فى طريقهم إلى مدينة دلهى بالهند وقد تم إنهاء إجراءات سفر الركاب بمبنى الركاب رقم 1 .

ومن المقرر أن يخضع العالقين للفحص من قبل الحجر الصحى بجهة وصولهم وذلك تنفيذا لقرار منظمة الصحة العالمية والإجراءات الإحترازية التى أقرتها المنظمة الأممية للتعامل مع المسافرين فى إطار التصدى للحد من إنتشار جائحة كورونا.

كانت سلطة الطيران المدنى قد أعلنت توقف حركة الطيران المدنى بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضى، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوى، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.