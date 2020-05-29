رجال حى وسط مدينة الأقصر ينجحون فى رفع 40 طنا من المخلفات والقمامة

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تم إستكمال تنفيذ المتابعات اليومية لإزالة ورفع التراكمات بأماكن مختلفة بمنطقة حي شمال مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر اللائق.

ومن جانبه قال أيمن حسين رئيس حي وسط مدينة الأقصر، إن رجال الحي يواصلون أعمال النظافة ورفع وإزالة تراكمات القمامة والمخلفات، ومن بينها خلف مكتبة مصر العامة وخلف السوق الحضرى والسجل العينى والسنطه والكباش، وذلك تحت أشرف عبد الكريم أحمد نائب رئيس حي وسط لشئون قطاع النظافة.

وأشار أيمن حسين، خلال الحملات، أن رجال الحي قاموا بتنظيم حملات نهارية ومسائية جرى خلالها رفع المخلفات الصلبة من أماكن تجميع القمامة من خلال سيارات الحي المتحركة، والتي تجوب معظم شوارع ومناطق أم هاشم وشارع مدرسة الصنايع وصلاح سالم والمساكن الشعبية وأنس الوجود والحمام، وإستكمل رئيس الحى لافتاً إلى أن قطاع النظافة بالحي واصل جهود عمليات رفع المخلفات، ومؤكداً على أنه تم رفع حوالي 40 طن تقريباً، وذلك في إطار خطة مدينة الأقصر لرفع كفاءة ومستوى النظافة بالحي، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتعليمات العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر.

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن المدينة تولي ملف النظافة أولوية قصوى واهتمامًا كبيرًا وتسعى جاهدة إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمنظومة النظافة بكافة الأحياء، مضيفاً أنه جاءت تلك الأعمال استكمالاً لحملات النظافة اليومية الشاملة، والتي تشمل جميع شوارع الحي وتأكيداً على استمرار التواجد الميداني، وتنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر بضرورة الاهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر اللائق، وتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث بجميع شوارع الحي المختلفة.



إزالة ورفع 40 طن من المخلفات والقمامة بالأقصر



رجال حى وسط مدينة الأقصر ينجحون فى إزالة ورفع 40 طن