اليوم السابع
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رئيس مدينة الزقازيق: إغلاق 30 محلا وتشميع منتجع سياحى لخرق الحظر خلال العيد

الجمعة، 29 مايو 2020 06:00 ص
رئيس مدينة الزقازيق: إغلاق 30 محلا وتشميع منتجع سياحى لخرق الحظر خلال العيد المحاسب نبيل فاروق ، رئيس مجلس ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية
الشرقية - فتحية الديب

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قال المحاسب نبيل فاروق رئيس مجلس ومدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية إن الأجهزة التنفيذية بالمجلس تشكل لجان متابعة يوميا للمرور على المحال بدائرة المركز، لمتابعة المخالفين لقرار الحظر الصادر من رئيس مجلس الوزراء، وأضاف رئيس مجلس مدينة الزقازيق لـ "اليوم السابع" أنه خلال إجازة عيد الفطر، تم تحرير 30 محضر بغلق 30 محل تجارى وتشميع منتجع سياحى بطريق بردين لكسر الحظر والعمل دون الالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة استمرار أعمال التطهير والتعقيم بالمستشفيات، والتأكد من توافر المستلزمات الطبية والأدوية العلاجية للتعامل مع الحالات المصابة، وكذلك التأكد من التواجد الكافى للأطقم الطبية المدربة (الأساسية والإحتياطية) للتعامل مع المصابين وتطبيق بروتوكولات العلاج المحددة لمواجهة الفيروس والتغلب عليه.

جاء ذلك خلال إجتماع عبر الفيديو كونفرانس، وتطرق الاجتماع إلى التعرف على كيفية مباشرة حالات العزل المنزلى ومدى استجابتها لتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية للتعامل مع الفيروس، وكذلك الأماكن المقترح تخصيصها لمستشفيات عزل خلال الفترة المقبلة عند الحاجة إليها .

وطالب المحافظ كل جهة بإعداد تقارير مفصلة عن الإجراءات التى اتخذتها خلال الفترة السابقة بشأن الإستعدادات التى اتخذتها لمواجهة الفيروس وكيفية التعامل مع الحالات المصابة والمخالطة، والإجراءات الوقائية للحد من انتشاره .

 


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