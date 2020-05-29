رئيس جامعة كفر الشيخ: منع دخول أى شخص الحرم الجامعى دون ارتداء الكمامة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تبدأ جامعة كفرالشيخ، غداً السبت، الموافق 30 مايو الحالى، تطبيق قرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء بارتداء الكمامات الواقية لحين صدور إشعار آخر.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، إن القرار يشمل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى كليات الجامعة ومعاهدها والمستشفيات الجامعية والإداريين والعاملين فى إداراتها المختلفة.

ووجه دسوقى، إدارة الأمن بمنع دخول أى شخص إلى الحرم الجامعى دون ارتداء الكمامة الواقية تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة بخطة شاملة لمواجهة فيروس كورونا واتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية منذ بداية الأزمة .

وأشاد رئيس جامعة كفرالشيخ، بجهود الدولة المصرية ممثلة فى جهات الاختصاص المعنية بتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى الوقاية من الفيروس والاكتشاف المبكر ومكافحته .

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أصدر قراراً حمل رقم 449 لسنة 2020م، بإلزام جميع العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية و الخاصة، أو البنوك، أو الأسواق، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، وذلك فى إطار حرص الحكومة على تجنب إصابة المواطنين بفيروس كورونا المستجد، وسعياً لتحجيم انتشاره وتقليل تداعياته السلبية، كذا يعاقب كل من يخالف القرار بغرامة لا تجاوز 4 آلاف جنيه.