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رئاسه الحرمين: مكتبة الحرم تتهيأ لاستقبال موظفيها

الجمعة، 29 مايو 2020 10:51 م
رئاسه الحرمين: مكتبة الحرم تتهيأ لاستقبال موظفيها مكة المكرمة
كتب - إسماعيل رفعت

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ضمن مبادرة "معاً محترزون" شَرعت مكتبة الحرم المكي الشريف بغسل مبنى المكتبة وتعقيمه وتطهيره، بجميع أقسامه الرجالية والنسائية لاستقبال موظفي المكتبة يوم الأحد الموافق (٨) شوال.

وأوضح مدير الإدارة العامة لمكتبة الحرم المكي الشريف الدكتور أحمد بن فهد الشويعر، بأن ذلك يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فايروس كورونا المستجد للمكتبة.

ويأتي هذا بدعم وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وتحقيقاً لتطلعات ولاة الأمر -حفظهم الله- في مواجهة أزمة كورونا.

ومن جهة أخرى، تستعد مساجد الممكلة العربية السعودية لفتح أبوابها بداية من الأحد المقبل ، بعد إغلاق دام  نحو 3 أشهر أمام المصلين، ووضعت السعودية تصوراً للمرحلة المقبلة لعودة الحياة تدريجياً إلى الأوضاع الطبيعية، عبر 3 مراحل تدريجية. وفق الشرق الأوسط .

وفي المرحلة الثانية التي تبدأ الأحد المقبل، ستقام صلاة الجماعة في المساجد، عدا مدينة مكة المكرمة التي ستعود مساجدها لإقامة الصلاة بها في نهاية المرحلة الثانية.

 


رئاسه الحرمين

مكتبه الحرمين

كورونا

السعوديه

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