دينزل واشنطن يمنع الشرطة الأمريكية من احتجاز "شخص أسود".. فيديو

تدخل الممثل الأمريكي دينزل واشنطن لمنع الشرطة الأمريكية من احتجاز شخص من ذوي البشرة السمراء بعدما قام أحد ضابط الشرطة بتكبيل الشخص "المشرد" خلف ظهره على الرغم من عدم ارتكابه أي جريمة.

ونشر لاعب الدوري الاميركي للمحترفين السابق، ريكس تشابمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو الممثل الأمريكي دينزل واشنطن خلال منع الشرطة من اعتقال أحد المشردين من ذوي البشرة السمراء.

وكتب ريكس تشابمان ، لاعب الدوري الاميركي للمحترفين السابق على تويتر، معلقا على الفيديو، أن النجم البالغ من العمر 65 عامًا "شهد اضطرابًا في ويست هوليود مع رجال شرطة ورجل بلا مأوى غير مسلح".

Denzel Washington saw a commotion in West Hollywood with cops and an unarmed distressed homeless man. He got out of his car and served as a barrier between the man and the police — helping to diffuse a tense situation. This man was arrested safely.🌎❤️ pic.twitter.com/4UyYdX1vT6