اليوم السابع
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دينزل واشنطن يمنع الشرطة الأمريكية من احتجاز "شخص أسود".. فيديو

الجمعة، 29 مايو 2020 06:29 م
دينزل واشنطن يمنع الشرطة الأمريكية من احتجاز "شخص أسود".. فيديو دينزل واشنطن يمنع الشرطة الأمريكية من احتجاز "شخص أسود"
كتب محمد سعودي

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تدخل الممثل الأمريكي دينزل واشنطن لمنع الشرطة الأمريكية من احتجاز شخص من ذوي البشرة السمراء بعدما قام أحد ضابط الشرطة بتكبيل الشخص "المشرد" خلف ظهره على الرغم من عدم ارتكابه أي جريمة.

دينزل واشنطن يمنع الشرطة الأمريكية من احتجاز مشرد أسود
دينزل واشنطن يمنع الشرطة الأمريكية من احتجاز مشرد أسود

 

ونشر لاعب الدوري الاميركي للمحترفين السابق، ريكس تشابمان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو الممثل الأمريكي دينزل واشنطن خلال منع الشرطة من اعتقال أحد المشردين من ذوي البشرة السمراء.

وكتب ريكس تشابمان ، لاعب الدوري الاميركي للمحترفين السابق على تويتر، معلقا على الفيديو، أن النجم البالغ من العمر 65 عامًا "شهد اضطرابًا في ويست هوليود مع رجال شرطة ورجل بلا مأوى غير مسلح".

وظهر الممثل الأمريكي في مقطع الفيديو مرتديا "كمامة"، ويتحدث إلى رجل أسود وضابطي شرطة، فيما يظهر رجل الأمن وهو يقوم بوضع يدي الشخص المشرد خلف ظهره.

 ووفقا لما ذكره موقع "USA today"، فقد كان الممثل الأمريكي دينزل واشنطن يقود سيارته حينما حاولت الشرطة إيقاف شخص من ذوي البشرة السوداء، ثم نزل من سيارته لمساعدة ذلك الشخص.

ويقول أحد الضباط :"إن الممثل الأمريكي أعطى الشخص قناعا للأوجه لحماية نفسه، وكان ذلك جيدًا. لذا فقد ساعدنا دينزل اليوم"، مشيرا إلى أنه واشنطن أعطى الرجل أقنعة إضافية.

وتعود تلك الواقعة إلى يوم 21 مايو الجاري، وقد انتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، محققا أكثر من مليوني مشاهدة، فيما أشاد الكثيرون بموقف الممثل الأمريكي الذي ساهم في عدم تصعيد الأمر.

دينزل واشنطن يمنع الشرطة الأمريكية من احتجاز مشرد أسود
دينزل واشنطن يمنع الشرطة الأمريكية من احتجاز مشرد أسود

 

 على صعيد آخر، لا تزال مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، تشهد اضطرابات ومواجهات حادة بين المتظاهرين وقوات الأمن، إلى جانب أعمال عنف نهب وسلب على خلفية مقتل رجل من ذوي البشرة السوداء أثناء توقيفه بعنف شديد من قبل شرطيين.

وتسبب وفاة شخص من ذوي البشرة السوداء في حالة غليان وغضب شديدين في الشارع الأمريكي، إلا أن الاحتجاجات تحولت إلى عمليات نهب وسرقة للمحلات والمتاجر، ما دفع السلطات الأمريكي إلى نشر 500 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي في مدينة مينيابوليس بعد ليلة من المواجهات.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أن الحكومة الأمريكية نشرت 500 عنصر من الحرس الوطني الأمريكي في مدينة مينيابوليس على خلفية الاضطرابات التي شهدتها المدينة.

ويأتي ذلك بعدما أضرم محتجون النيران في مبنى للشرطة كان الضباط المتورطين فى الأمر يعملون به، وذلك بعد صدام مع القوات خارج المبنى، فيما امتدت المسيرات الاحتجاجات إلى ولايات أخرى.

في إطار متصل، دعا قائد شرطة هذه مدينة مينيابوليس التي تقع في شمال الولايات المتحدة المحتجين إلى الحفاظ على الهدوء لتجنب الفلتان الذي وقع ليل الثلاثاء، إلا أن الاحتجاجات والصدامات العنيفة استمرت في الليلة الماضية، حيث أضرم المحتجون النيران في محل لبيع قطع الغيار للسيارات، إضافة إلى سلب ونهب محل تجاري.

 


اخبار امريكا

العنصرية في امريكا

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