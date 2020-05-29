دراسة: بلجكيا خامس دولة أوروبية جاذبة للاستثمار الأجنبى

كتب: أحمد علوى

وفقًا لدراسة أجرتها شركة إرنست يونج EY متعددة الجنسيات للخدمات المهنية ومقرها لندن ، فقد إستحوذت بلجيكا على 267 إستثمارًا أجنبيًا خلال العام الماضى، مما أدى إلى خلق 5،401 وظيفة ، مما جعل بلجيكا خامس دولة أوروبية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب ، بعد فرنسا وإنجلترا وألمانيا وإسبانيا.

وووفقاً لوكالة الانباء البلجيكية، ذكر المسح أن من بين أصل 267 مشروعًا ، كان هناك 197 استثمارًا جديدًا ، مما يشكل رقمًا قياسيًا جديداً لعدد المشاريع الجديدة على أساس سنوى. وأشار المسح إلى أن الشركات الأمريكية هي المستثمرين الأجانب الرئيسيين في بلجيكا ، بإجمالي 45 مشروعا، تليها فرنسا 42.

ويعتبر الإهتمام المتزايد للتكنولوجيا النظيفة هو أحد أهم الاتجاهات الناشئة بين تلك المشاريع.

وذكر تقرير المسح ان القطاعات التي تتلقى أكبر عدد من المشاريع الاستثمارية هي المبيعات والتسويق 105، يليها التصنيع 60 والخدمات اللوجستية 51، وتشكل هذه القطاعات الثلاثة أكثر من 80% من الاستثمار الأجنبي.

وتجدر الإشارة إلى أن منطقة فلاندرز لا تزال هى المنطقة صاحبة نصيب الأسد فى جذب الاستثمارات الأجنبية فى بلجيكا بــ 127 مشروعًا ، تليها بروكسل 76 ووالونيا 63، مع نمو المنطقتين الأخيرتين بنسبة 25% و33% على التوالى.