دراسة: ارتداء الكمامة بالمنزل يقلل انتشار كورونا بين أفراد العائلة

كتبت ريم عبد الحميد

قالت دراسة علمية جديدة إن ارتداء قناع الوجه "الكمامة" فى المنزل يمكن أن يمنع فيروس كورونا المستجد الذى يسبب مرض كوفيد 19 من الانتشار بين أفراد العائلة، بحسب ما ذكرت مجلة "نيوزويك".

وأوضحت الدراسة التى نشرت فى دورية BMJ للصحة العامة، أن أفضل نتائج لهذه الممارسة تأتى عندما يتم تغطية الوجه قبل أن تظهر الأعراض على الشخص. ولم تحدد الدراسة أنواعا معينة من الكمامات ارتداها الأشخاص المشاركين فيها.

وتشير نيوزويك إلى أن ارتداء الكمامات أصبح أكثر شيوعا حول العالم منذ بداية جائحة كوفيد 19، حيث يأمل مسئولو الصحة أن تمنع انتشار الفيروس. ففى أوائل إبريل على سبيل المثال، حدثت المراكز الأمريكية للوقاية من الأمراض توجيهاتها بشأن كوفيد لتدعو إلى ضرورة ارتداء الكمامات فى المناطق العامة عندما يكون من الصعب الحفاظ على المسافة الاجتماعية.

ووفقا لجامعة جونز هوبكينز الأمريكية، هناك أكثر من 5.7 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وتوفى 356.124 شخص جراء الإصابة به، بينما تعافى أكثر من 2.3 مليون آخرين.

وفى أحدث الدراسات التى قادها يو وانج، من مركز بكين للوقاية من الأمراض والسيطرة بالصين، قال الباحثون إن كوفيد 19 انتشر فى الأغلب داخل العائلات ومن لديهم مخالطة وثيقة مع المرضى، ويمثل هؤلاء 70% من الحالات فى الصين.

ولمعرفة ما إذا كان ارتداء الكمامة فى المنزل يمكن أن يمنع انتقال الفيروس، دعا الباحثون 181 شخص من بكين الذين جاءت اختباراتهم إيجابية للفيروس فى فبراير لإكمال استبيان. وسئلوا عن عادتهم فى النظافة ونهجهم إزاء كوفيد 19 مثل تهوية المنزل وتنظيفه.

ووجد الباحثون أن حوالى ربع أفراد العائلة أصيبوا فى غضون أسبوعين من مرض أول شخص بها، بنسبة 23%، لكن لو ارتدى الشخص المريض الكمامة فى المنزل قبل أن تظهر الأعراض، فإن هذه الطريقة فعالة بنسبة 79% فى الحد من انتقال الفيروس.