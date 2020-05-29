دراسة أمريكية: تعافى 90% من مصابى كورونا بعد تناول أدوية المناعة للأطفال

كتبت نهير عبد النبى

توصلت دراسة حديثة إلى أن دواءً لمرضى المناعة لدى الأطفال ساعد مرضى الفيروس التاجى على التعافى بشكل أسرع، حيث تمت الموافقة علىRuxolitinib لعلاج كثرة الكريات اللمفاوية الدموية(HLH) ، وهى متلازمة التهابية جهازية شديدة بين الشباب يمكن أن تكون قاتلة، عن طريق تهدئة رد فعل الجهاز المناعى المفرط.

وحسب ما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، يقول العلماء من مستشفى سينسيناتى للأطفال فى أمريكا إن 10 من المرضى الذين تلقوا الدواء شهدوا تحسنًا فى صحتهم التنفسية مقارنة بأولئك الذين تلقوا علاجًا وهميًا، بالإضافة إلى ذلك كان المرضى الذين لم يتلقوا ruxolitinib أكثر عرضة للوفاة بنسبة 14% من أولئك الذين ماتوا.

كما يستخدم دواءruxolitinib لعلاج سرطان نخاع العظام ما يساعد على التحكم فى استجابة جهاز المناعة ويقتل بعض أنواع الخلايا السرطانية، ويأمل الباحثون أن يساعد الدواء فى درء عواصف السيتوكين، وهو عندما لا يقاوم الجسم الفيروس فحسب، بل يهاجم أيضًا خلاياه وأنسجته.

عواصف السيتوكين هى أيضًا سمة شائعة للأطفال الذين يقاتلون HLH الثانوى، والذى يحدث عندما لا ينجح العلاج الأولى لـ HLH.

لاحظ الدكتور جانج هوانج، اختصاصي أمراض السرطان في مستشفى سينسيناتي للأطفال، سمة المرضى وقرر معرفة ما إذا كان الدواء المستخدم لعلاج أحدهما يمكن أن يعالج الآخر.

وقال هوانج "لقد اتصلت بزملائنا الباحثين فى ووهان وشرحت ملاحظاتنا وأوصينا باختبار هذا الدواء لتهدئة عاصفة السيتوكين في الالتهابات المتعددة في المرضى الذين يعانون من مرض COVID-19 الشديد".

كان المرض ينتشر بسرعة كبيرة وكان الكثير من الناس يموتون، وكنا نعتقد أن الدواء السريري الحالي سيساعد في إنقاذ الأرواح، لذا عملنا على دفعها إلى الأمام قبل أن يكون هناك لقاح فعال للجميع.

ومن أجل الدراسة، التي نشرت في مجلة الحساسية والمناعة السريرية، نظر الفريق إلى 43 مريضًا تم إدخالهم إلى المستشفى مصابين بالفيروس التاجى بين 9 فبراير و28 فبراير.

تم اختيار نصف المرضى عشوائيًا لتلقي جرعتين يوميًا عن طريق الفم من ruxolitinib بالإضافة إلى الرعاية القياسية بينما تلقى النصف الآخر علاجًا وهميًا ورعاية قياسية.

وشهد المرضى الذين تم علاجهم باستخدام ruxolitinib تحسينات سريرية في فترة زمنية أقصر بكثير من المجموعة الضابطة، وفي الواقع أظهر 90% من أولئك الذين استقبلوا مرضى روكسوليتينيب تحسينات في الأشعة المقطعية في غضون 14 يومًا، وشهد 9% فقط من المرضى من المجموعة الضابطة تحسينات في نفس الإطار الزمني.

بالإضافة إلى ذلك ، توفي ثلاثة مرضى في المجموعة الضابطة بسبب فشل في الجهاز التنفسي لكن لم يتوفى أي من المرضى المصابين بأمراض شديدة الذين تلقوا روكسوليتينيب.

وقال هوانج "هذا هو العلاج الأول الذي نعرفه والذي يبدو أنه يعمل بشكل فعال لتهدئة عاصفة السيتوكين والالتهاب في مرض COVID-19 الشديد، هذا أمر بالغ الأهمية حتى نتمكن من تطوير وتوزيع لقاح فعال بما فيه الكفاية للمساعدة في منع الناس من الإصابة، ومع ذلك يلاحظ أن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات وأن المرحلة الثانية من التجربة السريرية التي تجريها Incyte و Novartis تنظر في كيفية تأثير الدواء على 400 مريض مصاب بأمراض خطيرة.