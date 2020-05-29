اليوم السابع
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خروج نائب رئيس جامعة الفيوم من مستشفى العزل بعد تماثله للشفاء من كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 07:35 م
خروج نائب رئيس جامعة الفيوم من مستشفى العزل بعد تماثله للشفاء من كورونا الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم
الفيوم رباب الجالى

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صرح الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب بجامعة الفيوم ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالجامعة، بأنه تم خروج الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعدد من الحالات بعد إجراء مسحتين طبيتين متتاليتين والتأكد من سلبيتهما من فيروس كورونا فى كل مرة.

وأوضح الدكتور ياسر حتاتة، أن جميع الحالات داخل مستشفى العزل يتلقون الرعاية وفقا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة.

كما وافق الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمستشفيات الجامعية على المقترح المقدم من جامعة الفيوم من مجلس كلية الطب بتاريخ 18 إبريل بخصوص تخصيص مستشفى الباطنة الجامعى لعزل الأطباء المصابين بكورونا.

جدير بالذكر أن المستشفى بطاقة استيعابية 115 سريرا منها 36 سرير عناية مركزة و25 سرير مجهزين بأجهزة التنفس الصناعى.

وكان أكد الدكتور ياسر حتاتة عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الفيوم، أن الوضع الصحى لحالات العزل بمستشفى الباطنة الجامعى جيد و أن ‏جميع الحالات داخل مستشفى العزل يتلقون الرعاية وفقا لبروتوكول العلاج الموحد والمعتمد من وزارة الصحة، وتم خروج عدد منهم بعد إجراء المسحات الطبية والتى تم التأكد من سلبيتها.

وأوضح "حتاتة"، أن القدرة الاستيعابية الحالية فى المستشفى هى 100 سرير تتضمن 25 سرير رعاية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعى ومن الممكن زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى إلى 150 سرير ‏متضمنة 35 سرير رعاية مركزة مزودة بأجهزة تنفس صناعى وذلك لعلاج مرضى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19).

‏وأضاف أنه نظرا لزيادة أعداد المصابين وإيمانا بدور جامعة الفيوم فى خدمة المجتمع فى وقت الأزمات والكوارث خاصة فيما يتعلق بالقطاع الصحى المتمثل فى المستشفيات الجامعية؛ فإنه جارى الآن تجهيز المدينة الجامعية بسعة 100 غرفة لاستيعاب الحالات التى استقرت طبيا وذلك لإتاحة الفرصة لاستقبال حالات جديدة وأكثر احتياجا للرعاية الطبية فى المستشفى الجامعي.


الفيوم

محافظة الفيوم

جامعة الفيوم

مكافحة كورونا

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