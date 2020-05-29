خبراء يحذرون من عودة الأطفال المصابين بالربو للمدارس فى إنجلترا

كتبت إيناس البنا

مع بدء إعلان عدد من الدول إعادة فتح عدد كبير من الأماكن المغلقة بالبلاد، ومنها المدارس، حذر الخبراء، من أنه لا يجب على الأطفال الذين يعانون من الربو أن يعودوا للمدارس عند فتحها في إنجلترا الأسبوع المقبل.

ينصح الخبراء الآباء الذين يشعرون بالقلق من إرسال أطفالهم المصابين بالربو إلى المدرسة أو الحضانة بالاتصال بطبيبهم العام، يأتي ذلك بعد أن أعلن بوريس جونسون عن إعادة فتح المدارس الابتدائية في 1 يونيو للاستقبال، والسنتين 1 و 6 ودور الحضانة.

ووفقا لتقرير جريدة " thesun" البريطانية، فإن الأطفال والموظفين المصابين بالربو هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة من ال فيروسات التاجية



الاطفال المصابين بالربو

وعلى الرغم من أنه ثبت باستمرار أن الأطفال الصغار لديهم مخاطر منخفضة جدًا للإصابة بمرض خطير من الفيروسات التاجية، ولكن إذا كان طفلك يعاني من الربو وكنت قلقًا بشأن عودته إلى المدرسة ، فإن النصيحة الحكومية الحالية هي الاتصال بطبيبك العام."

يُنصح الآباء أيضًا بالتأكد من أن مدرسة طفلهم لديها نسخة محدثة من خطة عمل الربو الخاصة بهم ومستنشق ومسح في الوقت الحالي، إذا اضطروا لإرسال أطفالهم للمدرسة، كما يجب توعية الأطفال الذين سيكونون مع معلم مختلف عن المعتاد بالربو وما يجب فعله إذا عانوا من الأعراض.

بالنسبة للموظفين الذين يعملون في مدرسة أو حضانة والذين يعانون من الربو ، يوضح التقرير أن أصحاب العمل يجب أن ينقلك إلى الدور الأكثر أمانًا في الموقع حيثما أمكن ، حيث يمكنك البقاء على بعد 2 متر من الآخرين.