حملة أمنية بسوهاج تضبط أسلحة نارية وتنفذ 748 حكما قضائيا بدائرة المديرية

سوهاج - محمود مقبول

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج حملة أمنية مكبرة بإشراف اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن ورئاسة اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية فـي إطار سياسة الوزارة الهادفة بضرورة التواجد الأمني وبث الطمأنينة بين المواطنين لاستعادة ثقتهم في جهاز الشرطة وتأكيداً علي قدرة الأجهزة الأمنية علي فرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

استهدفت الحملة التى اشترك فيها ضباط إدارات البحث الجنائي والمرور والتموين ووحدات مباحث المراكز والأقسام مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن العناصر الخطرة الحاملين لأسلحة النارية والهاربين من احكام.

وقد أسفرت جهود الحملة اليوم في مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصة تم ضبط بندقية الية عيار 7,62× 39 بالخزينة الخاصة بها حيازة المتهم احمد ص ع ع سن 39 عامل ومقيم مركز طهطا و تم ضبط فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع حيازة المتهم محمد ح ح ش سن 32 عامل ومقيم ، بندر طما مركز طما

في مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد " 748 " حكما قضائيا متنوعا و في مجال ضبط المخالفات المرورية 253 مخالفة مرورية.

وفـي مجال مخالفات المرافق تم ضبط 64 مخالفة متنوعة فـي مجال التموين تم ضبط 45 قضية تموينية من بينها " ضبط 10 " قضايا إنتاج خبز بلدي غير مطابق للمواصفات و" 6 " قضايا إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و"8" قضايا توقف عن انتاج الخبز أثناء مواعيد العمل و" 10" قضايا عدم الإعلان عن الأسعار و" 4 " قضايا عدم حمل شهادة صحية و" 6" قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز.

وأنهت الحملة أعمالها في مجال ضبط قضايا البيئة والمسطحات حيث تم ضبط " 5" قضية بيئة تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات وجـاري الاستمرار فـي القيـام بحملات مماثلـه.