اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 01:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حظر السفر بسبب كورونا يترك مئات العالقين فى أكبر مطار بالبرازيل

الجمعة، 29 مايو 2020 01:00 ص
حظر السفر بسبب كورونا يترك مئات العالقين فى أكبر مطار بالبرازيل رئيس البرازيل
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تخيم ستيفاني كارفاليدو وطفلتها ذات العامين وحوالي 200 كولومبي آخرين داخل أزحم مطارات البرازيل الدولية منذ أيام في محاولة بائسة للعودة للديار.

وبعد مرور أكثر من شهرين على قرارات العزل العام والإغلاق التي سببها فيروس كورونا في أنحاء العالم، تعيد معظم البلدان فتح منشآتها تدريجيا. غير أن أمريكا اللاتينية ما زالت معزولة بدرجة كبيرة بسبب قيود السفر في أرجاء المنطقة.

فكولومبيا علقت كل رحلاتها الدولية حتى 31 أغسطس آب على الأقل مما حال دون عودة أبنائها جوا. كما أنها أوقفت الرحلات النهرية وأغلقت المعابر البرية مع دول الجوار بما فيها البرازيل.

قالت كارفاليدو إنها أمضت مع ابنتها ماريا خوسيه نحو أسبوعين في مطار جوارولوس الدولي الواقع على مشارف ساو باولو، تلك المدينة التي كان لها نصيب الأسد في حالات الكورونا حتى الآن.

تعتمد كارفاليدو (24 عاما) وآخرون على التبرعات الغذائية كما تنتظر دورها في استخدام مطبخ شديد التواضع خارج المطار.

والعالقون يطالبون برحلات إنسانية.

غير أن وزارة الخارجية في كولومبيا قالت يوم الخميس إنه ما من رحلات جديدة من البرازيل قبل الأسبوع القادم. وتم تنظيم ثلاث رحلات من هذا النوع منذ أواخر أبريل نيسان أعادت 346 شخصا إلى كولومبيا.

ورغم أنها تحمل وصف "إنسانية"، يتعين على أبناء كولومبيا دفع 350 دولارا مقابل الرحلة، وهو مبلغ لا تملكه كارفاليدو وكثيرون غيرها في المطار. ولم تجد مناشدتهم العودة بلا مقابل آذانا صاغية حتى الآن.

وقالت قنصلية كولومبيا في ساو باولو في بيان "بموجب اللوائح الحالية، هذا المطلب غير ممكن".

 


كورونا

البرازيل

عالقين

مطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فلكيا.. الاثنين 22 يونيو غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

فلكيا.. الاثنين 22 يونيو غرة شهر ذو القعدة لعام 1441 هجريا

"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية

"صحة أسوان": عينات المخالطين لنائبة المحافظ المصابة بفيروس كورونا سلبية

أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

أخبار 24 ساعة.. الصحة تسجل أعلى إصابات ووفيات بفيروس كورونا

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

ترامب يصدر أمرا تنفيذيا يرفع الحماية القانونية عن وسائل التواصل الاجتماعى

عودة متعة كرة القدم.. مواعيد استئناف الموسم الحالى بالدوريات الأوروبية

عودة متعة كرة القدم.. مواعيد استئناف الموسم الحالى بالدوريات الأوروبية

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 13.3 ألف

ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلى للبنوك المصرية إلى 13.3 ألف

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

البنك الأهلى ينعى موظفين توفيا بفيروس كورونا ويعلن تفاصيل التعامل مع الأزمة

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

الصحة تسجل أعلى معدل إصابات ووفيات بفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس 28-5-2020

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

عادل إمام يسخر من ترجمة "القرع لما استوى قال للخيار يا لوبيا" بمدرسة المشاغبين

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ65 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

استغل سفر زوجته وارتكب جريمة فى المطبخ (فيديو)

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة