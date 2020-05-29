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حجز 3 عاطلين لحيازتهم 7000 كمامة مجهولة المصدر بالنزهة

الجمعة، 29 مايو 2020 04:48 م
حجز 3 عاطلين لحيازتهم 7000 كمامة مجهولة المصدر بالنزهة كمامات مجهولة المصدر_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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امرت نيابة النزهة ، بحجز 3 عاطلين لحيازتهم 7000 كمامة ، ومستلزمات طبية آخرى ، داخل سيارة قبل بيعها على المواطنين بالسوق السوداء ، 24 ساعة لحين ورود التحريات .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا يفيد بتمكن قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة النزهة أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط طالبين ، فرد أمن بشركة - مقيمين بدائرة قسمى شرطة النزهة والمرج وذلك حال إستقلالهم سيارة ملاكى (ملك إحدى السيدات – قيادة أحدهما ويعمل عليها كسائق ). وبتفتيشه السيارة عُثر بداخلها على (7000 كمامة طبية معدة للبيع، جوال بداخلة كمية من أساتك بيضاء معدة لتصنيع الكمامات الطبية ، 300 كرتونه فارغة ومعدة للإستخدام ) وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها . وبمناقشتهم إعترفوا بقيامهم بتصنيع المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح غير مشروعة ، مستغلان الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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