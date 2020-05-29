حبس خادمتين بتهمة سرقة فيلا فى التجمع 4 أيام

كتب عبد الله محمود

أمرت النيابة العامة بحبس خادمتين ٤ ايام علي ذمة التحقيق لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من داخل فيلا صاحب شركة فى التجمع الأول وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا من قسم شرطة التجمع الأول يفيد بتلقيه بلاغا من مالك شركة - مقيم بإحدى الفيلات بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية، مبالغ مالية، هاتف محمول، سماعة بلوتوث، جهاز باور بنك، 5 ساعات ماركات مختلفة، 2 حقيبة يد حريمى بداخلهما زجاجات عطور، 3 فرشة شعر، 2 جهاز سشوار) من داخل الفيلا سكنه، ولم يتهمأو يشتبه فىأحد بإرتكاب الواقعة.

وعلى الفور إنتقلت مباحث القسم وبإجراء المعاينة تبين سلامة جميع منافذ الفيلا. وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة وفحص العاملين السابقين والحالين المترددين على الفيلا محل البلاغ تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة ( خادمة سابقة طرف المجنى عليه - مقيمة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالإشتراك مع صديقتها وتعمل خادمة و مقيمة بذات العنوان).

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما تمكن رجال المباحث من ضبطهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة ، وأقرت الأولى بأنها نظرا ً لسابقة عملها كخادمة طرف المجنى عليه إختمرت فى ذهنها فكرة سرقته. واضافت انها إستعانت بصديقتها المتهمة الثانية حيث تمكنتا من التسلل للفيلا بإسلوب (التسلق) والدلوف عبر سلم خشبى بحديقة الفيلا، والإستيلاء على المسروقات.

وتم بإرشادهما ضبط كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى ( عميلهما- عامل بمخبز - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) كما تم بإرشادهما ضبط باقى المسروقات بمسكن المتهمة الأولى. وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وإتهمهما بالسرقة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.