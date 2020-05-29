اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مايو 2020 06:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

حبس تشيكى عامين لسرقته شكولاتة من أحد المتاجر أثناء الإغلاق

الجمعة، 29 مايو 2020 06:28 م
حبس تشيكى عامين لسرقته شكولاتة من أحد المتاجر أثناء الإغلاق حبس متهم
كتبت: هناء أبو العز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ذكرت وسائل إعلام في التشيك اليوم الجمعة أن محكمة تشيكية قضت بالسجن لمدة أكثر من عامين بحق رجل سرق بعض الأشياء من متجر خلال الإغلاق المفروض في إطار مكافحة تفشي  فيروس كورونا .
 
وأشارت  صحيفة "برافو" اليوم الجمعة أن المحكمة في مدينة  بلزن قضت بالسجن 26 شهرا ، دون إمكانية إطلاق سرح مشروط ، بحق رجل  لإدانته بسرقة "بان كيك" من متجر خلال الإغلاق.
 
وجاءت العقوبة القاسية نتيجة لحالة الطوارئ الوطنية  التى فرضت  في البلاد بداية من 12 مارس وحتى 17 مايو الجاري للحد من انتشار الفيروس ، والتي كانت بشكل تلقائي عقوبات قضائية أكثر صرامة حتى في الجرائم البسيطة.
 
وتردد أنه جرى القبض على الرجل متلبسا بينما كان يحاول إخفاء رقائق البان كيك في جيبه. وبعد ثلاثة أيام ، تردد أيضًا ، أنه حاول تهريب 15 قطعة شوكولاتة من متجر آخر بإخفائها تحت سترته ، وأقر الرجل بجريمة السرقة.
 
وقال أمام المحكمة ، بحسب التقرير: "كنت اتضور جوعا ، وبلا مأوى ، كانت حياتي فارغة". 
 
 

التشيك

حبس متهم سرق شكولاته

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بالكمامة..عودة استخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور الإثنين المقبل

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الـ66 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 29-5-2020

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

تفاصيل عزل قريتى السنابسة وشنتنا الحجر بالمنوفية عقب وفاة 5 حالات بكورونا..فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

شهيد شهامة جديد.. مدمنون يمزقون جسد شاب بمدينة نصر بأسلحة بيضاء.. والدة القتيل لـ"اليوم السابع": ابنى حاول فض خناقة فقتلوه.. لا شيء يبرد نار قلوبنا سوى الإعدام.. شاهد عيان: تباهوا بالسلاح بعد قتله.. فيديو

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

الصحة تحذر من بروتوكولات علاج فيروس كورونا متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

تحقيقات الصحة فى واقعة خروج متوفية الحميات تكشف تقصير الأمن الإدارى

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

ضبط شاب بالغربية ساعد مودة الأدهم فتاة تيك توك على ارتكاب أعمال مخلة بالآداب

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

بالكمامة والمسافة الآمنة.. المواقع الشرطية تستقبل المواطنين بدءا من الإثنين.. استخراج بطاقات الرقم القومى ووثائق الأحوال المدنية.. الحصول على تصاريح العمل والفيش والجوازات.. والداخلية: التزموا بإجراءات الوقاية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

السيسى يتلقى اتصالا من نظيره القبرصى لبحث جهود مكافحة كورونا والأزمة الليبية

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

فيديو.. تعرف على كيفية استخراج "الفيش والبطاقة وجواز السفر" بالكمامة

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

نقل مواجهة ليفربول ضد مان سيتى و5 مباريات لملاعب محايدة لدواعٍ أمنية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة