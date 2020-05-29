حبس تشيكى عامين لسرقته شكولاتة من أحد المتاجر أثناء الإغلاق

كتبت: هناء أبو العز

ذكرت وسائل إعلام في التشيك اليوم الجمعة أن محكمة تشيكية قضت بالسجن لمدة أكثر من عامين بحق رجل سرق بعض الأشياء من متجر خلال الإغلاق المفروض في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا .

وأشارت صحيفة "برافو" اليوم الجمعة أن المحكمة في مدينة بلزن قضت بالسجن 26 شهرا ، دون إمكانية إطلاق سرح مشروط ، بحق رجل لإدانته بسرقة "بان كيك" من متجر خلال الإغلاق.

وجاءت العقوبة القاسية نتيجة لحالة الطوارئ الوطنية التى فرضت في البلاد بداية من 12 مارس وحتى 17 مايو الجاري للحد من انتشار الفيروس ، والتي كانت بشكل تلقائي عقوبات قضائية أكثر صرامة حتى في الجرائم البسيطة.

وتردد أنه جرى القبض على الرجل متلبسا بينما كان يحاول إخفاء رقائق البان كيك في جيبه. وبعد ثلاثة أيام ، تردد أيضًا ، أنه حاول تهريب 15 قطعة شوكولاتة من متجر آخر بإخفائها تحت سترته ، وأقر الرجل بجريمة السرقة.

وقال أمام المحكمة ، بحسب التقرير: "كنت اتضور جوعا ، وبلا مأوى ، كانت حياتي فارغة".