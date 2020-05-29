اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالدقى

الجمعة، 29 مايو 2020 02:08 م
حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الشقق السكنية بالدقى سرقة - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بشمال الجيزة بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ تخصص فى سرقة الشقق السكنية فى الدقى والمناطق المجاورة منها، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، حيث كشفت عن  3 عاطلين، يكونون تشكيلا عصابيا، لسرقة الشقق، عقب القبض عليهم بالدقى، أنهم يستخدمون أسلوب المفتاح المصطنع فى فتح الأبواب، وأشاروا إلى أنهم يستهدفون الشقق الفارهة، بعد رصدها، والتأكد من خلوها من المقيمين بها.

وأضاف المتهمون أنهم ارتكبوا 22 واقعة سرقة لشقق بالقاهرة، والجيزة، والفيوم، وبورسعيد، حيث يستولون منها على أجهزة كهربائية، وهواتف محمولة، وأجهزة لاب توب، بالإضافة إلى مبالغ مالية، وبيعهم المسروقات لمالك محل بالقاهرة، واستنادا لاعترافات المتهمين وتحريات رجال المباحث أمرت النيابة بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط المتهمين بعد أن توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدقى إلى هوية 3 عاطلين وراء ارتكاب عدد من سرقات الشقق السكنية.

بإعداد كمين للمتهمين تمكن المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، والرائدان حسام العباسى، ومحمد وحيد من القبض عليهم. وتبين أنهم يكونون تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب المفتاح المصطنع متخذين من دوائر أقسام (الدقى - العجوزة - بولاق الدكرور - الجيزة - الأهرام - أول أكتوبر "بنطاق مديرية أمن الجيزة" - حلوان - البساتين - عين شمس - السيدة زينب - أول السلام - الشروق - الزاوية الحمراء - شبر - حدائق القبة " بنطاق مديرية أمن القاهرة" - شرق بورسعيد "بنطاق مديرية أمن بورسعيد" - أول الفيوم " بنطاق مديرية أمن الفيوم") مسرحاً لمزاولة تشاطهم الإجرامى.

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 22 شقة وأرشدوا عن أماكن تصريفهم للمسروقات لدى عميلهم مالك محل كمبيوتر كائن بالقاهرة، حيث أمكن ضبطه والمسروقات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم وتولت النيابة التحقيق.

 

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