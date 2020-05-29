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حبس المختل عقليا المتهم بقتل نجله وسيدة وشخص بمدينة الزقازيق بالشرقية

الجمعة، 29 مايو 2020 08:37 م
حبس المختل عقليا المتهم بقتل نجله وسيدة وشخص بمدينة الزقازيق بالشرقية جانب من الواقعة
الشرقية- فتحية الديب

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قررت نيابة أول الزقازيق، برئاسة أحمد رجب، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس المختل عقليا المتهم بقتل 3 أشخاص بينهم نجله، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، التى باشرها محمد فريد، وكيل أول النيابة.

كما قررت النيابة، تشريح الجثامين، لبيان سبب الوفاة والأداة المستخدمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، أمس، يفيد بورود بلاغ من عدد من الأهالى بدائرة قسم شرطة أول الزقازيق، بحدوث نوبة هياج لشخص مصاب بخلل، وطعنه لنجله وإصابة رجل وسيدة تصادف مرورهما بالمنطقة.

وتم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى "الزقازيق" الجامعى، لتلقى الإسعافات اللازمة، لكن المصاب الثانى توفى فور وصوله متأثرًا بإصابته، ولاذا بالفرار، فيما توفيت السيدة ونجل المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتبين من أقوال شهود العيان أن المتهم يدعى "أحمد د" مقيم شارع فاروق، ومن متعاطى المواد المخدرة وكان يعالج فى مصحة والفترة الأخيرة تلاحظ عليه عدم الاتزان، وعصر أمس، قام بقتل نجله، ثم استقل تروسيكل وقتل شخص يعمل بائع فى سوق الجملة أمام المارة، ثم أستقل التروسكيل بعد تهديده الأهالى فى حالة الإقتراب منه، وقتل سيدة تسير فى شارع الورش دائرة قسم أول، ولاذا بالفرار، وتمكنت قوات الأمن بمساعدة الأهالى من القبض عليه.

 

 


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