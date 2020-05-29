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جريمة بشعة تهز المغرب.. سيدة تقتل طفليها بسبب أنها عزباء

الجمعة، 29 مايو 2020 10:00 م
جريمة بشعة تهز المغرب.. سيدة تقتل طفليها بسبب أنها عزباء الشرطة المغربية
وكالات

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أعلنت مصادر إعلامية مغربية، اليوم الجمعة، أن سيدة عزباء أقدمت على قتل طفليها الصغيرين داخل بيت والديها في إقليم تازة بالمملكة، وأشارت المصادر، إلى أن "السيدة وهي أم للطفلين، في بداية الأربعينات من عمرها، عمدت في البداية إلى خنق طفلها البالغ من العمر حوالي سنتين، حتى الموت، قبل قيامها بالإجهاز على طفلتها البكر، التي تبلغ نحو 4 سنوات من العمر، ذبحا باستعمال سكين المطبخ".

ونقلت المصادر عن قوات الأمن، أن "الأم هددت، عقب ارتكابها الجريمة، بالانتحار بذبح نفسها باستعمال منجل، لكن عناصر الدرك الملكي، التي هرعت إلى مكان الجريمة، نجحت في منعها من ذلك، حيث تمكنت من تخليصها من هذه الآلة الحادة قبل تنفيذ وعيدها".

وأكدت المصادر، إلى أن المعلومات الأولية، تشير إلى أن "إقدام الأم على ارتكاب هذه الجريمة في حق طفليها جاء بدفع من طرف أفراد من عائلتها، مبينة أن المعنية بالأمر تعاني من مشاكل اجتماعية ونفسية نتيجة وضعيتها كأم عزباء".

وأوقفت مصالح الدرك الملكي الأم المشتبه في اقترافها هذه الجريمة ووضعتها رهن تدابير الحراسة المشددة، وبدء التحقيقات للوقوف على حيثيات الجريمة.


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