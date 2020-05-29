جامعة قناة السويس تمنع دخول أى شخص الجامعة بدون الكمامة الواقية

الإسماعيلية – السيد فلاح

قالت الدكتورة ماجدة هجرس، رئيس جامعة القناة السويس، إنه حرصًا من إدارة جامعة قناة السويس علي سلامة منتسبيها وفي ظل الإجراءات الإحترازية المشددة التي تتخذها الدولة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتماشيًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٦٩ بشأن بعض الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد للفترة التالية لإجازة عيد الفطر، تم إصدار قرار تنفيذى بعدم السماح بدخول أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب لكليات ومعاهد الجامعة وإداراتها ووحداتها بدون "الكمامات الواقية"، اعتبارًا من غد السبت.

وأضافت رئيس جامعة القناة السويس، أن من يخالف قرار ارتداء "الكمامات الواقية"، يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشيرة إلى أن اتخاذ هذه الإجراءات الإحترازية تأتي حرصًا من الجامعة علي منتسبيها، مؤكدة أنه سيتم مراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعي بين الأفراد مسافة مترين على الأقل، وتوقيع عقوبات فورية على المخالفين، مع استمرار الجامعة في اتخاذ التدابير اللازمة وإجراءاتها للوقاية من حيث عمليات التعقيم المستمرة وذلك حفاظًا على صحة كافة أطراف المنظومة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين.

وتبدأ بعض الجهات، غدًا السبت، تنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار جائحة "كورونا"، ولمدة 15 يومًا.

وألزم قرار رئيس الوزراء، في مادته الـ11، العاملين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة، أو البنوك، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية؛ سواء العامة أو الخاصة، بارتداء الكمامات الواقية، لحين صدور إشعار آخر.

ونص القرار، في مادته الـ14، على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تنص عليها القوانين المعمول بها، يُعاقب كل من يخالف حكم المادة الـ11 من هذا القرار بغرامة لا تجاوز أربعة آلاف جنيه، ويُعاقب كل من يخالف باقي أحكام هذا القرار بالحبس وبغرامة لا تجاوز أربعة ألاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.