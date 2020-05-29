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جامعة المنيا: ارتداء الكمامة إجبارى داخل الحرم الجامعى وإجراءات للتباعد بين العاملين

الجمعة، 29 مايو 2020 09:14 م
جامعة المنيا: ارتداء الكمامة إجبارى داخل الحرم الجامعى وإجراءات للتباعد بين العاملين الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا
المنيا حسن عبدالغفار

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أكد الدكتور مصطفي عبد النبي رئيس جامعة المنيا، أن الجامعة ملتزمة بقرارات رئاسة مجلس الوزراء وتتابع تنفيذها، سواء خلال أعمال التعقيم والتطهير داخل المنشآت الجامعية، أو بشأن التزام العاملين أو المترددين على الجامعة بارتداء الكمامات بشكل إجباري في مقار العمل وبوسائل النقل بها، فضلاً عن مراعاة المسافات والتباعد بينهم، وذلك في أول يوم عمل الأحد المقبل.

 

وأشار ؤئيس الجامعة ، إلى أن الجامعة مستمرة في تكثيف نشر الوعي لدى العاملين بخطورة وتجنب الاختلاط، والتجمعات، والتلامس، والغسيل والتعقيم لليدين، سعياً للحد من انتشار الفيروس بالمجتمع الجامعي وسلامة العاملين به.

 

يأتى ذلك مع استئناف عودة النشاط والعمل بالمنشآت الجامعية، بعد إجازة عيد الفطر المبارك، وفي ضوء قرارات رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد اعتباراً من 30 مايو ولمدة 15 يوماً.

 

وتأتي هذه الإجراءات تنفيذاً لخطة التعايش مع أزمة كورونا التي كلفت بها المؤسسات الحكومية والتي تتضمن القواعد العامة والمعايير الإلزامية التي سيكون على الموظفين والعاملين الالتزام بها.

 

 


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