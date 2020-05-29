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ثقافة الوادى الجديد : قوافل ثقافية لتوعية المواطنين ضد " كورونا"

الجمعة، 29 مايو 2020 03:19 م
ثقافة الوادى الجديد : قوافل ثقافية لتوعية المواطنين ضد " كورونا" محسن حسب مدير الثقافة الجماهيرية بالوادى الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن تنفيذ قوافل ثقافية لتوعية المواطنين بطرق الوقاية من فيروس " كورونا"، وأكد مدير عام مديرية الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد، محسن حسب، تنفيذ القوافل من خلال سيارات تابعة للمديرية تبث مجموعة من الإرشادات بطرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا، وأهمية التباعد الاجتماعي وطرق استخدام المعقمات ووسائل الوقاية الشخصية.

أوضح محسن، أن القافلة تجوب حاليا مدينة الخارجة بجميع ضواحيها وأحيائها السكنية، وجاري تنفيذ هذه القوافل في باقي قري ومدن ومراكز المحافظة بهدف توعية المواطنين بالحماية الشخصية من الإصابة بالفيروس وأهمية الالتزام بقرارات حظر التجوال.

وكانت مديرية الثقافة الجماهيرية بالمحافظة نفذت مبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت .. الثقافة بين ايديك" لبث ليالي رمضان الفنية والثقافية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أكد محسن حسب وكيل وزارة الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، أن " خليك في البيت الثقافة بين إيديك" اسم المبادرة التي أطلقتها وزارة الثقافة المصرية لنشر الوعي الثقافي إثر جائحة فيروس كورونا المستجد، وتشارك ثقافة الوادي الجديد، في هذه المبادرة بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات من بينها ليالي رمضان الثقافية والفنية على قناة اليوتيوب الخاصة بالهيئة والصفحات الرسمية للفروع الثقافية التابعة لها.

 

 


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