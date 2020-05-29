تويتر يهاجم ترامب مجددا: "تغريدته عن المحتجين البلطيجة تمجد العنف"

كتبت ريم عبد الحميد

بعد ساعات من إدانة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمحتجين فى مدينة مينيابوليس، ووصفهم بالبلطجية وأشار إلى أنه سيكون هناك إطلاق نار لو استمرت أعمال النهب، أعلن موقع التواصل الاجتماعى تويتر أنه قام بوضع علامة على واحدة من تغريدات، ترامب لتمجيدها العنف.

جاء ذلك بعدما وقع ترامب قرارا تنفيذيا أمس الخميس والذى من شأنه أن يعاقب شركات السوشيال ميديا حول كيفية مراقبة المحتوى.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" أن تغريدة ترامب، التى وضع تويتر إشعارا عليها، أُّرسلت فى الواحدة صباحا بتوقيت واشنطن، مع إظهار ترامب ازدرائه تجاه المتظاهرين الذين اخترقوا مبنى للشرطة للاحتجاج على مصرع جورج فلويد الذى توفى بعدما قام أحد رجال الشركة فى مينيا بوليس بوضع ركبته على عنقه لدقائق.

وقال ترامب فى تغريدته "هؤلاء البلطجية يشوهون ذكرى جورج فلويد، ولن أسمح بحدوث ذلك. تحدثت للتو مع الحاكم تيم والز وأخبرته أن الجيش معه طوال الطريق، أى صعوبة وسنستعيد السيطرة، لكن عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار. شكرا لك".

....These THUGS are dishonoring the memory of George Floyd, and I won’t let that happen. Just spoke to Governor Tim Walz and told him that the Military is with him all the way. Any difficulty and we will assume control but, when the looting starts, the shooting starts. Thank you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020

وتعرضت تغريدة ترامب لموجة من الانتقادات على الإنترنت فى وقت مبكر من صباح اليوم، الجمعة. وبعد أقل من ثلاث ساعات، وصف موقع تويتر تغريدة ترامب بأنها انتهاك لسياسية المنصة التى ترفض الإشادة بالعنف.

ونشر قسم الاتصالات بشركة تويتر تغريدة قبل قليل قال فيها "وضعنا إشعار مصلحة عامة على هذه التغريدة من حساب دونالد ترامب".



إشعار تويتر على تغريدة ترامب





يأتى هذا بعد ايام قليلة من انتقاد ترامب لتويتر بعدما وضع تصنيف "تقصى حقائق" على تغريديتن سابقتين للرئيس بشأن التصويت عبر البريد. وقد جادل ترامب مرارا بأن الحماية الممنوحة لعملاقة التكنولوجيا سمحت لفيس بوك وجوجل وتويتر بمراقبة المحافظين، وهى الاتهامات التى نفتها تلك الشركات.