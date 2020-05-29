اليوم السابع
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توريد 45461 أف طن من محصول القمح في الأسبوع السادس من الحصاد

الجمعة، 29 مايو 2020 01:56 م
توريد 45461 أف طن من محصول القمح في الأسبوع السادس من الحصاد توريد قمح - أرشيفية
الشرقية – إيمان مهنى

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مازالت صوامع الشرقية تستمر في فتح أبوابها لإستقبال الذهب الأصفر علي خطي ثابتة ساعية لإستغلال كافة إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح 2020 والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي والمستمر حتي منتصف يونيو القادم بمساحه مزروعه بلغت (417822) ألف فدان والتي تم الإنتهاء من  حصادها بمؤشرات حصاد تبشر بنجاح المحصول  .

وجاء حصاد الأسبوع  السادس على التوالي لمحصول  القمح  ، بالتنسيق مع وكيلي وزارتي الزراعة و التموين بالشرقيه للوقوف علي  مدي سلامه وصوله لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها  52 صومعة  وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين  إحتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

و بلغ إجمالي الأقماح الموردة  حتي أمس إلى  الصوامع والشون والبناكر التابعة لبنك التنمية و الائتمان الزراعي والبالغ عددهم (16) صومعه وشونه بلغ (45461) ألف طن و(919)  كيلو من القمح المحلي ، كما تم تورد لصوامع وشون وبناكر قطاع شركة مطاحن شرق الدلتا والبالغ عدهم (21) صومعة وشونه حوالي  (214193) الف طن و (362) كيلو من القمح المحلي ، ومنهم صوامع الزقازيق المعدنية التي تم توريد (14953) ألف طن قمح حتي الان ، وكذلك صوامع مضرب الزقازيق تم توريد (3951) ألف طن و (340) كيلو قمح حتي الآن ، وصوامع المني تم توريد (48747) ألف طن (920) كيلو قمح حتي الان ،  وكذلك تم توريد لصوامع وشون وبناكر التابعة لشركة المصرية للصوامع والتخزين والبالغ عددهم (7) صوامع وشون  حوالي ( 301915) الف طن و(475) كيلو من القمح المحلي ومنها صومعة الحسينية التي تم توريد اليها (69318) الف طن و(594) كيلوقمح  حتي الآن وكذلك صوامع ههيا تم توريد (53259) الف طن و(200) كيلو قمح حتي الآن وصوامع القرين التي تم توريد (54992) الف طن و(335) كيلو قمح وصوامع صان الحجر التي تم توريد (63686) الف طن و(875) كيلو قمح حتي الآن  كما تم التوريد لصوامع وشون وبناكر مطاحن شمال القاهرة البالغ عدهم (2) صومعة وشونه ما يقرب من  (79133) الف طن من القمح المحلي ومنها صوامع العاشر التي تم توريد (42947) الف طن و(970) كيلو قمح إليها  حتي الآن و بذلك يصبح اجمالي ما تم توريدة من الاقماح حتي أمس ( 640703) الف طن و (756) كيلو قمح.

كما  تقرر حظر نقل محصول القمح خارج المحافظة وتكثيف الحملات الرقابية لضبط أي كميات مهربة ومصادرتها على الفور للحفاظ علي المركز الأول الذي تحظي به المحافظة في الإنتاجية والتوريد.

 

 


الشرقية

محصول القمح

اخبار الشرقية

زراعة الشرقية

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