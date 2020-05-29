اليوم السابع
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بنسبة 56.2% من السعة التخزينية..

توريد 19111 طن قمح للشون والصوامع بالأقصر حتى الآن

الجمعة، 29 مايو 2020 09:45 ص
توريد 19111 طن قمح للشون والصوامع بالأقصر حتى الآن توريد القمح
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اليوم الجمعة، أنه تمت مواصلة العمل ببنكر إسنا وصومعة أرمنت لإستقبال وإستلام القمح حتى أمس الخميس، حيث وصلت كمية القمح الموردة للمواقع التخزينية بالمحافظة، منذ بدء التوريد يوم 15 أبريل الماضى، وحتى اليوم بلغت 19110 طن و915 كيلو قمح للشون والصوامع، وذلك بنسبة 56.2% من السعة التخزينية بمحافظة الأقصر، حيث تم التسليم لكميات القمح بالضوابط القانونية وسط إجراءات احترازية مشددة ودون معوقات أو تزاحم.

وأضاف وكيل تموين الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه تسير عمليات التوريد لكميات القمح للشون والصوامع، دون أية مشكلات، وذلك وسط وجود إجازة للجان الفرز، وضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة التجمعات وانتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحاً أنه تم بدء العمل منذ أيام فى توريد حصاد موسم القمح فى صومعة وشونة مدينة أرمنت بطاقة تخزينية 6100 طن، وكذلك بنكر وشونة إسنا بسعة 28 ألف طن، حيث تم البدء فى إستلام وتوريد كميات القمح إلى الشون والصوامع.

وأوضح الدكتور تامر صلاح، أنه مع بدء التوريد قرر المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تشكيل لجنة القمح السنوية لمتابعة أماكن التخزين والتجميع والضوابط المنظمة لتداول الأقماح المحلية، وكلف كافة الجهات المسئولة بمتابعة أعمال توريد الأقماح المحلية بالمخازن والصوامع بكل مدينة، وطالب المسئولين الالتزام بالضوابط والقوانين التى تحدد نقل الاقماح المحلية إلى صوامع الجهات المسوقة، والتصدى لأى محاولات غش قد تتم من قبل التجار سواء فى الأسعار أو الأوزان، حيث تم تحديد المواقع الكبرى لتجميع وتوزيع القمح وذلك لتأمين عملية توريد القمح وإتخاذ كافة الإستعدادات مع المحافظات المجاورة فى حالة زيادة الكميات الواردة عن السعة التخزينية "للشون والبناكر"، وذلك بغرض الحفاظ على كميات الاقماح وحمياتها مع عدم الاخلال بمستحقات المزارعين والتيسير عليهم، وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.

 


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