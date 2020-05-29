توريد 120 ألفا و524 طن قمح للشون والصوامع بالغربية

الغربية – عادل ضرة

أعلن المهندس علي عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة بالغربية فى بيان له، توريد 120 ألفا و524 طنا و129 كيلو قمح حتى اليوم من خلال اللجنة العليا المشكلة برئاسة الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بواقع 280 طنا و535 كيلو لشركة المطاحن. وللشركة المصرية 229 طنا و470 كيلو والبنك 420 طنا.

وأكد "عبدالجواد"، أنه تم الانتهاء من حصاد المساحة المنزرعة من محصول القمح لهذا الموسم بالكامل والتي تبلغ 130 ألفا و703 فدانا، وناشد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، المزارعين، باتباع تعليمات التوريد والاستلام، منعا للتكدس أمام مواقع الاستلام، فى ظل الإجراءات الاحترازية لفيروس كوروناالمستجد.

يذكرأنه قد تم تشكيل اللجان الخاصة باستلام محصول القمح، وهى مكونة من مندوب عن مديرية الزراعة، ومندوب عن مديرية التموين والتجارة، ومندوب من هيئة سلامة الغذاء، وأمين الموقع التخزيني، ومندوب عن الجمعية القبانية