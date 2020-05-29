اليوم السابع
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ويؤكد حملات موسعة لضبط الأسعار ..

تموين المنوفية: تحرير 241 محضرا تموينيا خلال يومين بنطاق المحافظة

الجمعة، 29 مايو 2020 10:15 ص
تموين المنوفية: تحرير 241 محضرا تموينيا خلال يومين بنطاق المحافظة حملات تموينية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أعلن المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية عن شن حملات تموينية خلال يومين، أسفرت عن تحرير 132 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة وتحرير 109محضر أسواق عدم صلاحية وبيع بأزيد من السعر الرسمى   وسلع مجهولة المصدر وعدم إعلان أسعارومخلفات آخري، وذلك في إطار توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية على الأسواق والمخابز والمحلات العامة والتجارية ومستودعات البترول للتأكد من الأسعار وجودة المنتجات والتصدى للمخالفين ومنع إستغلال المواطنين في ظل تداعيات إنتشار فيروس كورونا .

وأضاف "الجمال"، أن من أبرز القضايا التموينية تحرير6 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدى ومحل بقالة بقرى مراكز منوف والشهداء وبركة السبع  وذلك لتجميعهم دقيق بلدى مخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداولة بهدف بيعة بالسوق السوداء وضبط 119 شيكارة دقيق  .

وتم تحرير محضر جنح ضد صاحب محل جزارة بمدينة سرس الليان  لعدم الإعلان عن الأسعار، وكذا تحرير محضر جنح ضد صاحب محل بقالة بناحية العامرة مركز منوف لممارسة النشاط بدون ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار .

وأكد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات لتشديد الإحكام والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البترول حفاظاً على حقوق المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.

 

 


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