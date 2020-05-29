اليوم السابع
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"تموين الإسكندرية": توريد أكثر من 126 ألف طن قمح للصوامع طبقا للمواصفات

الجمعة، 29 مايو 2020 12:19 ص
"تموين الإسكندرية": توريد أكثر من 126 ألف طن قمح للصوامع طبقا للمواصفات توريد القمح
الإسكندرية جاكلين منير

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صرح المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، بأن لجان استقبال القمح المحلى المشكلة من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة سلامة الغذاء ومندوب من الشركة المسوقة ومندوب من جمعية القبانية، ما زالت تقوم باستقبال توريد القمح، حيث قام محمود عبد المعطى رئيس قسم صيانة الحبوب بالمديرية بمتابعة ميدانية اليوم إلى لجان استلام القمح المحلى ومتابعة مزاولة الإجراءات الاحترازية لأعضاء اللجان وارتداء الكمامات أثناء مزاولة أعمالهم وقد بلغ إجمالى توريد الأقماح المحلية حتى اليوم 126935.567 طن. 

وأكد محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، فى تصريحات صحفية له، أن محافظة الإسكندرية بدأت فى موسم توريد القمح لعام 2020، حيث استعدت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالصوامع والهناجر والبناكر والشون المعدة طبقا لمواصفات فنية معتمدة لاستقبال وتخزين الأقماح المحلية، والتى تتمثل فى صومعة برج العرب بسعة 90 ألف طن، صومعة الكينج مريوط بسعة 60 ألف طن، صومعة العامرية بسعة 60 ألف طن، صومعة الصبحية بسعة 60 ألف طن، بالإضافة إلى البناكر بعدد 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو 21 سعة كل بنكر 45 ألف طن بإجمالى 90 ألف طن، وكذلك الهناجر بالأرض الزراعية بسعة 3 آلاف طن قمح معبأ فى أجولة، بالإضافة إلى الشون والتى تتمثل فى شونة القطن بسعة 600 طن معبأ فى أجولة.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية، إلى أنه تم تشكيل لجان لاستلام توريد القمح، تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية من مندوب من التموين ومندوب من الزراعة ومندوب من هيئة الصادرات والواردات ومندوب من الشركة المسوق ومندوب من جمعية القبانية.

من جهة أخرى، أصدر وكيل الوزارة تعليمات مشددة بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق تحت إشراف سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية ومديرى الإدارات الفرعية لعدم التلاعب بالأسعار والتأكد من تواريخ الصلاحية وإعلان الأسعار على السلع الغذائية المعروضة.

 


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