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تقارير استخباراتية تفضح تمويل تركيا وقطر للجماعات الإرهابية فى الشرق الأوسط

الجمعة، 29 مايو 2020 05:09 م
تقارير استخباراتية تفضح تمويل تركيا وقطر للجماعات الإرهابية فى الشرق الأوسط اردوغان
كتب: أحمد علوى

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أكدت تقارير عالمية أن نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قام عبر تمويل من النظام القطري، بتأسيس صناعات دفاعية، لإمداد مليشيات، وأذرع إرهابية في الشرق الأوسط ، ومختلف أنحاء العالم،بالأسلحة لنشر الإرهاب والفوضى، لتحقيق مصالحهم الخاصة، وحسب تقارير لوكالة الاستخبارات العسكرية الأمريكية تورطت تركيا وقطر في تقديم الدعم للجماعات الإرهابية في سوريا وليبيا ومختلف أنحاء العالم، ودورهما في دعم المتطرفين سواء بالمال أو السلاح.

وأسست تركيا في أكتوبر 2018، شركة صناعات دفاعية مشتركة مع قطر، باسم "برق" في الدوحة كواجهة لتمويل الإرهاب بأموال قطرية.

واشترك في تأسيس الشركة التي يبلغ رأسمالها 275 ألف دولار كلا من شركتي "برزان القابضة" التابعة لوزارة الدفاع القطرية بنسبة 51% ومؤسسة "أسيلسان" للصناعات الدفاعية التركية بنسبة 48%، وشركة "SSTEC" التركية لتقنيات الصناعات الدفاعية بنسبة 1%.

وتملك "أسيلسان"، مكتبا لها بالعاصمة القطرية الدوحة، لتنفيذ مخططات "أردوغان" و"تميم" الإرهابية.

وبسبب زيادة عدد الجماعات الإرهابية التي تدعمها تركيا في المنطقة، ارتفع معدل الإنفاق العسكري التركي بـ 6% في 2019 حتى وصل إلى 20.8 مليار دولار، ما يشكل 7.8% من الإنفاق الحكومي، بمعدل 245 دولار لكل فرد، بحسب تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام.

وأكد خبراء أن الشركة التي تهدف لإنتاج أنظمة قيادة وتحكم، وكاميرات الرؤية الحرارية والليلة، وأنظمة تشفير، وأنظمة أسلحة تحكم عن بعد ستقوم بإمداد الجماعات الإرهابية بها لتحقيق أهداف تركيا وقطر في نشر الإرهاب والفوضى، لتحقيق مصالحهم الخاصة.

 


تركيا

قطر

تمويل الارهاب

اخبار العالم

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