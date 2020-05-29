تعليم بنى سويف: ارتداء الكمامة شرط دخول المديرية والإدارات ومعاقبة المخالفين

بنى سويف - أيمن لطفى

قالت سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، إنه بدءًا من الأحد المقبل لن يسمح للعاملين بمبنى المديرية والإدارات التابعة لها، وكذلك المواطنين المترددين على هذه المقرات، بالدخول بدون ارتداء الكمامات، واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك حرصا على سلامة الجميع، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتماشيا مع قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1069 بشأن الإجراءات الاحترازية الوقائية من فيروس كورونا المستجد للفترة التالية لإجازة عيد الفطر المبارك.

وأشارت سهام يوسف فى بيان اليوم الجمعة، إلى أنه سيتم مراقبة الالتزام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعى بين الأفراد مسافة مترين على الأقل، وتوقيع عقوبات فورية على المخالفين من العاملين ومنع المترددين المخالفين وغير الملتزمين من دخول المديرية مع الاستمرار فى اتخاذ التدابير اللازمة من تعقيم وتطهير المبانى والمنشآت التعليمية حفاظا على صحة كافة أطراف المنظومة التعليمية، فضلا عن الكشف على العاملين والمترددين بأجهزة كشف الحرارة التى تم توفيرها بالمديرية والإدارات التعليمية، منوهة إلى توفير المديرية أعداد من الكمامات والمطهرات منذ فترة، وتوزع يوميا على العاملين بالمديرية والإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

وفى نفس الصدد أكدت سهام يوسف وكيل مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، أن إجمالى المعلمين المرشحين للترقيات على مستوى الإدارات التعليمية الإدارية السبع بلغ 12 ألف و596 معلما ومعلمة، لافتة إلى أن الأكاديمية المهنية للمعلمين بوزارة التربية والتعليم أتاحت منصة البرامج الرقمية للتمكين المهنى، لمعلمى محافظة بنى سويف للدخول على المنصة للتسجيل وحجز موعد التدريب، طبقا للإرشادات المنشورة على موقع الأكاديمية والمتاحة على المنصة.