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تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 لتوليد الكهرباء بالضبعة

الجمعة، 29 مايو 2020 02:30 ص
تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 لتوليد الكهرباء بالضبعة محطة نووية
كتبت رحمة رمضان

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تنتظر هيئة المحطات النووية وشركة روساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، إصدار إذن قبول الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية لبدء وضع الخرسانات الخاصة بأول مفاعل والذى من المتوقع أن يتم إصداره منتصف شهر يونيو.

ويرصد "اليوم السابع " لقراءه كل ما يريد معرفته عن الجدول الزمنى لتشغيل المحطة النووية بالضبعة، و فيما يلي الجدول الزمني لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 بالضبعة لتوليد الكهرباء :

1-تشغيل المفاعل الاول رقم واحد فى 9 فبراير 2026.

2- المفاعل الثاني 12 اغسطس 2026.

3-المفاعل الثالث فى 12 اغسطس 2027.

4- المفاعل الرابع فى 9 فبراير 2028.

الجدير بالذكر أن محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر. والتي سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالي 130 كم شمال غرب القاهرة. وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها، مُثبته مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء). ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التى دخلت حيز التنفيذ فى 11 ديسمبر 2017.

وكانت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسئولة عن إنشاء المحطة النووية بالضبعة بقدرة 4800 ميجا وات انتهت من الحصول على العديد من الموافقات البيئية والخاصة بالبنية التحتية و غيرها من الموافقات، علاوة على الإنتهاء من السور الشبكى المحيط بالمحطة النووية، ومن المنتظر الحصول على إذن بدء الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

 


الكهرباء

الطاقة المتجددة

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