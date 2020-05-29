اليوم السابع
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تعافى 3 حالات جديدة من كورونا بحميات الغردقة

الجمعة، 29 مايو 2020 12:19 م
تعافى 3 حالات جديدة من كورونا بحميات الغردقة الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أعلن مصدر طبي من مستشفي حميات الغردقة، أن هناك 3 حالات جديدة تم شفائها من فيروس كورونا المستجد، بعد تحويل حالاتهم من ايجابية لسلبية، وقضاء فترة الحجر الصحي اللازمة داخل المستشفي .

وأضاف المصدر لـ" اليوم السابع"، أن جميع الطاقم الطبي داخل مستشفي حميات الغردقة، يتعامل بتفاني وبدقة وباخلاص مع الحالات التي تصل المستشفي مؤكدا علي ان الطاقم الطبي بالغردقة يقوم بمجهودات جبارة لمحاربة كورونا.
 
وكشف المصدر أن يبلغ عدد الحالات التي تحولت من ايجابية لسلبية لحميات الغردقة الي 22 حالة منذ أن تم تخصيصها للعزل حيث كان من قبل قد تم شفاء 19 حالة . 
 
كان قال الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، أن هناك 19 حالة تم شفائها من فيروس كورونا المستجد بمستشفي حميات الغردقة، منذ تخصيصها للعزل بداية مايو الجاري، مؤكدا أن ذلك يأتي في اطار المجهودات الجبارة التي يقوم بها الطاقم الطبي داخل المستشفي والتعامل المتميز مع الحالات .
 
 واضاف وكيل وزارة الصحة والسكان، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مستشفي حميات الغردقة، صدر قرار لها بأن تكون مستشفي لغزل حالات فيروس كورونا المستجد يوم 4 مايو الجاري، حيث تم شفاء 19 حالة غادرت المستشفي من الحالات المصابة التي وصلت اليها .
 
وكشف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن وزارة الصحة والسكان خصصت 7مستشفيات للكشف علي حالات الاشتباه لفيروس كورونا المستجد وهي مستشفيات " الغردقة العام، وغارب المركزي، والقصير المركزي، وسفاجا المركزي، وجراحات اليوم الواحد  بمرسي علم، والشلاتين المركزي وحميات الغردقة ".
 
 
 
 

 


البحرالاحمر

اخبار مصر

حميات الغردقة

شفاء حالات كورونا

صحة البحر الاحمر

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