تعافى 3 حالات جديدة من كورونا بحميات الغردقة

وأضاف المصدر لـ" اليوم السابع"، أن جميع الطاقم الطبي داخل مستشفي حميات الغردقة، يتعامل بتفاني وبدقة وباخلاص مع الحالات التي تصل المستشفي مؤكدا علي ان الطاقم الطبي بالغردقة يقوم بمجهودات جبارة لمحاربة كورونا.

وكشف المصدر أن يبلغ عدد الحالات التي تحولت من ايجابية لسلبية لحميات الغردقة الي 22 حالة منذ أن تم تخصيصها للعزل حيث كان من قبل قد تم شفاء 19 حالة .