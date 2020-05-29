تركيا تستأنف صلاة الجماعة فى بعض المساجد وسط تخفيف إجراءات العزل

(رويترز)

استأنفت تركيا، اليوم الجمعة صلاة، الجماعة فى عدد محدود من المساجد بعد توقف دام أكثر من شهرين إذ تواصل أنقرة تخفيف إجراءات العزل العام التى فرضتها لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

ومنعت تركيا الصلاة فى المساجد وعلقت رحلات الطيران وأغلقت المتاجر والمطاعم. لكن الحكومة بدأت تخفيف الإجراءات فى ظل تباطؤ حالات العدوى والوفيات.

وقال الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الخميس إنه سيجرى رفع القيود المفروضة على السفر بين المدن وسيعاد فتح المقاهى والمطاعم وقاعات الرياضة والمتاحف والشواطئ فى أول يونيو .

وأعلنت إدارة الشؤون الدينية أن صلاة الجماعة، المتوقفة منذ 16 مارس استؤنفت اليوم الجمعة بموجب تعليمات جديدة تهدف للحد من خطر العدوى.

وكانت إدارة الشؤون الدينية أعلنت فى الأسبوع الماضى أنه سيسمح فى البداية بأداء صلوات الجمعة والظهر والعصر على أن يرتدى المصلون الكمامات أثناء الصلاة. ويتعين على كل مصلى جلب سجادة صلاة خاصة به أو توفير سجاجيد للاستخدام مرة واحدة فى المساجد.

وقالت إنه سيجرى تحديد عدد المصلين وستحدد علامات على الأرض لضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي.