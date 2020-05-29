اليوم السابع
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ترامب يكشف تفاصيل مشروعات عملاقة بملايين الدولارات لتطوير وسائل النقل العامة

الجمعة، 29 مايو 2020 12:55 ص
ترامب يكشف تفاصيل مشروعات عملاقة بملايين الدولارات لتطوير وسائل النقل العامة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب - أرشيفية
كتب محمد رضا

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كشف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، عن تفاصيل هامة بشأن مشروعات جديدة بوسائل النقل العامة تشمل خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق والحافلات الحديثة، وقال ترامب فى تغريدات متتالية عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "أخبار مثيرة للغاية لمنطقة فينيكس.. وزارة النقل الأمريكية تلتزم بـ 100 مليون دولار لـ" Valley Metro".. لنظام سكة حديد خفيف بطول 5.5 ميل مع 9 محطات جديدة تربط المناطق المحرومة بالكنائس وخدمات الطوارئ والمزيد".

 

وأضاف ترامب: "وزارة النقل الأمريكية تلتزم بـ21.8 مليون دولار لمشروع العبور الأول من هذا النوع فى منطقة خليج تامبا.. ستربط سانت بطرسبرج بالشواطئ الشهيرة من خلال حافلات النقل الحديثة مع خدمة الواى فاى المجانية.. وسوف تكون مساعدة كبيرة لأجزاء كبيرة من ولاية فلوريدا الكبرى المكتظة بالسكان".

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وتابع: "يسرنى الالتزام بمبلغ 100 مليون دولار.. وزارة النقل تعمل فى فلوريدا على تمويل لربط المجتمعات سريعة النمو من خلال خدمة النقل الحديثة وبنية تحتية سريعة وآمنة وجميلة"، وأضاف "إعلان كبير لولاية إنديانا! 77.5 مليون دولار تم الالتزام بها من وزارة النقل لأموال لمشروع ترانزيت "يغير اللعبة" لتقديم خدمة سريعة ومتكررة لشعب إنديانابوليس ولورانس".

 

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن إنديانا تستقبل 100 مليون دولار هى أموال العبور لخط الشاطئ الجنوبى لربط الأشخاص بالوظائف فى جميع أنحاء الولاية ومنطقة شيكاغو والمساعدة فى خفض حركة المرور، وأضاف "إريك جوزيف هولكومب – حاكم ولاية إنديانا – لقد عملت بجد على هذا المشروع.. أنا فخور بتقديم 60.9 مليون دولار لتمويل توفير نظام حافلات BRAND NEW لممر عبور مزدحم للغاية وشعبية فى منطقة ألبانى، فى نيويورك، بما يوفر مزيد من المساعدة فى الوصول إلى سكان نيويورك".

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واستطرد: "تم تعيين MAX Red Line فى ولاية أوريجون على 99.99 مليون دولار.. وهذه الأموال للحد من التأخير فى منطقة بورتلاند، وربط المواطنين بالمواقع الهامة للغاية، وجعل العبور عظيم"، وأكد أن وزارة النقل الأمريكية ملتزمة بـ99.95 مليون دولار أمريكى لمركز خدمة وسط المدينة فى ولاية بنسلفانيا لربط بيتسبرج بأكبر مركزى توظيف تجاريين من خلال خدمة نقل سريعة وآمنة.. هى أشياء عظيمة قادمة لدولة عظيمة".

 

وقال الرئيس الأمريكى، "أوجدن، يوتا، ألتزم بمبلغ 64.5 مليون دولار لبناء خدمة الحافلات بين جامعة ويبر ستيت، ومستشفى ماكاى دى، وهى خدمات مهمة جدًا لأوتاهانس.. وأنا فخور بتقديم 40.9 مليون دولار من وزارة النقل الأمريكية لتمويل مشروع النقل السريع بين الشرق والغرب فى ميلووكى.. وجلب النقل الحديث إلى الممر الأكثر أهمية فى المنطقة وتحفيز الملايين على التنمية الاقتصادية.. أحب ولاية ويسكونسن".

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دونالد ترامب

وزارة النقل الامريكية

مترو انفاق امريكى

وسائل النقل الامريكية

حافلات النقل الامريكية

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