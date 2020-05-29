ترامب: هونج كونج لم تعد تتمتع باستقلالية وسنرفع عنها الاعفاءات

كتبت: نهال ابو السعود

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة ،خلال مؤتمر في البيت الأبيض، أنه سيبدأ في اتخاذ خطوات لإلغاء وضع هونج كونج التجاري الخاص مع الولايات المتحدة ردا على قانون أمني جديد في الصين من شأنه أن يمنع بشكل فعال الاحتجاجات السياسية وحركات المعارضة في المدينة.

وأضاف ترامب قائلا: "الصين قطعت كلمتها لضمان الحكم الذاتي لهونج كونج.. وهو انتهاك واضح للالتزامات التي تنص عليها المعاهدات".

وفي نفس السياق، قال الرئيس الأمريكي إنه سيتم إعطاء توجيهات لمجموعة عمل لدراسة الممارسات المختلفة للشركات الصينية المدرجة في أسواق الأسهم الأمريكية مشيرا إلى أن هونج كونج لم تعد تتمتع بالاستقلالية الكافية لتستحق معاملة خاصة من الولايات المتحدة، مؤكدا أن الإدارة ستبدأ عملية إزالة الاعفاءات السياسية التي تمنح هونج كونج معاملة خاصة.

وكشف أنه سيفرض عقوبات جديدة وقيود على تأشيرات الدخول للمسؤولين الصينيين، قائلا: ستقوم الولايات المتحدة بمراجعة نصائح سفر وزارة الخارجية لهونج كونج لتعكس الخطر المتزايد للمراقبة.. كما ستتخذ خطوات لمعاقبة مسؤولي هونج كونج المتورطين في تقويض الحكم الذاتي هناك.