تحقيقات: خلاف على ركن دراجات نارية سبب مقتل طفل فى مشاجرة بمصر القديمة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة، أن خلاف على ركن دراجات نارية السبب وراء مقتل طفل بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتين ، حيث تبين نشوب مشاجرة مالك عقار والبواب بسبب الدراجات النارية، استخدمت فيها الأسلحة البيضاء والنارية، وراح ضحيتها نجل بواب العقار بسبب طلق ناري.

تفاصيل الواقعة بدأت بقيام عدد من الشباب باللعب بالدراجات النارية بأحد الشوارع بمنطقة زهراء مصر القديمة، ما تسبب في إزعاج السكان وذعر الأطفال، فتشاجر معهم ملاك أحد العقارات، وتعدوا عليهم بالسب، فقام الطرف الثاني باستدعاء عائلته وأصدقائه بالأسلحة البيضاء ، فيما أحضر أصحاب العقار "الطرف الأول" أسلحه نارية، ونشبت بينهم مشاجرة، وتصادف وجود طفل "نجل بواب العقار" ملك الطرف الأول، وأصيب بعيار نارى، وتم نقله إلى المستشفى وتوفي بعد أيام متأثرا بإصابته.

وتمكن رجال الأمن من فض المشاجرة وضبط اثنين من العائلة الأولى بتهمة التشاجر والقتل الخطأ، كما تم التحفظ على السلاح المستخدم في الحادث، وأمرت النيابة قبل وقت سابق بحبس المتهمين على ذمة القضية، وتشريح جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة مصر القديمة مفاده نشوب مشاجرة بين عائلتين بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتمت السيطرة على المشاجرة، وتبين نشوب مشاجرة بين طرفين، أسفرت عن إصابة طفل بطلق نارى من الطرف الأول وتم نقله إلى المستشفى، وألقى القبض على طرفيها، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.