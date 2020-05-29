اليوم السابع
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تحريات فى مصرع 5 أشخاص اشتعل حريق بشقتهم فى الدقى

الجمعة، 29 مايو 2020 03:43 م
تحريات فى مصرع 5 أشخاص اشتعل حريق بشقتهم فى الدقى حريق شقة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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يجري ضباط مباحث مديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة في حادث مصرع 4 أطفال وجدتهم، نتيجة اشتعال حريق بشقة يقيمون بها بمنطقة الدقي، لكشف ملابسات الحادث، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من المقيمين بالعقار من جيران الضحايا، الذين أكدوا أنهم فوجئوا بنشوب الحريق، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران واخمادها. وأجرى رجال المباحث معاينة للشقة، كما تم إخطار النيابة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي لإجراء معاينة وبيان سبب الحريق.

وسيطر رجال الحماية المدنية الجيزة، على حريق شب بشقة سكنية فى شارع قمبيز بمنطقة الدقى، وانتقل رجال الحماية المدنية الى المكان، وتمت عمليات محاصرة الحريق من كافة الاتجاهات بعدما تفحمت محتوياتها ونتج عنه الحريق وفاة 4 أطفال وجدتهم نتيجة للاختناق فى المكان، ونقلوا الى المستشفى.   تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الدقى، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة عليه، وكشفت المعاينة أن الحريق بسبب ماس كهربى داخل الشقة.  

  وتؤكد إدارة الحماية المدنية، إنه خلال فصل الصيف تتزايد الحرائق، لوجود مجموعة من الأخطاء التى يرتكبها قاطنى الشقق والعقارات السكنية، تؤدى إلى اندلاع الحرائق خلال ارتفاع درجات الحرارة، منها عدم وجود فتحات تهوية سواء فى الشقق أو داخل المخازن التى تحتوى على مواد قابلة للاشتعال.   وتشدد  الإدارة استعمال أسلاك كهربائية مقلدة لا تتحمل الضغوط وتؤدى لنشوب حرائق بسبب الماس الكهربى، بالإضافة إلى الأحمال الزائدة، بسبب تشغيل أجهزة التكييفات والأجهزة الكهربائية، وتخزين مواد سريعة الاشتعال بجوار مصدر حرارى.   وتشير الإدارة إلى أن هناك أخطاء متكرر للحرائق منها كثرة اللجوء لوصلات الكهرباء العشوائية التى تؤدى للحرائق، والتدخين عند الشعور بالنعاس وعدم التأكد من إطفاء السيجارة، وترك الشموع أو أعواد الكبريت فى متناول الأطفال، واستخدم الماء فى حرائق الزيت المشتعلة، واستخدام أعواد الكبريت لاختبار تسرب الغاز، والأفضل استبداله بالصابون.   وتوضح الإدارة ، أن السكان تهمل التأكد من سلامة البوتاجازات داخل المنازل وإحكام القفل لمنع التسرب، وأعمال صيانة فرن البوتاجاز لمنع أى تسرب غاز، كما يمنع قيام الأطفال بالعبث بأسطوانات الغاز ويجب إبعادهم عن المطبخ بالكامل مع تدريبهم على عملية الإخلاء فى حال وقوع الطوارئ، وضع أعواد الثقاب فى أماكن مرتفعة لضمان عدم وصول الأطفال إليها.   ولفتت الإدارة، أن أخطار تسرب الغاز حدوث انفجارات كبيرة، بسبب تفاعل الغاز مع الهواء المنتشر فيه غاز الأوكسجين الذى يساعد على الاشتعال، وقد يؤدى إلى تلف فى الأرواح والممتلكات، ولكى يتم تجنب جميع المخاطر هناك إرشادات وتعليمات يجب اتباعها للوقاية من مخاطر الغاز، منها التأكد من أن التوصيلات الخاصة بخراطيم الغاز الطبيعى جديدة وليست قديمة، حتى لا يحدث أى تسرب.


حريق شقة

حريق بالدقي

مصرع اطفال

أخبار الحوادث

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