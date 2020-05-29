اليوم السابع
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تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بالإسكندرية

الجمعة، 29 مايو 2020 03:52 م
تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال".
 
وكان قد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم، يفيد بقيام عاطلين، سبق إتهام أحدهما فى 37 قضية سرقة، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرموز، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال"، متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بارتكاب 3 وقائع وتم بارشادهما ضبط المسروقات لدى أحد عملائهما سيئ النية عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز ألقى القبض عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.
 
 

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