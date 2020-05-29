تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المتاجر بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة باب شرقي بالإسكندرية، تجديد حبس 3 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى ارتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال".

وكان قد تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة باب شرقى، يفيد بورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم، يفيد بقيام عاطلين، سبق إتهام أحدهما فى 37 قضية سرقة، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرموز، بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى إرتكاب جرائم سرقات المتاجر بأسلوب "كسر الأقفال"، متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقى القبض عليهما وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى، وقيامهما بارتكاب 3 وقائع وتم بارشادهما ضبط المسروقات لدى أحد عملائهما سيئ النية عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز ألقى القبض عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.