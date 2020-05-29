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بث مباشر.. أول صلاة جمعة منذ إغلاق المساجد من مسجد السيدة نفيسة

الجمعة، 29 مايو 2020 12:03 م
بث مباشر.. أول صلاة جمعة منذ إغلاق المساجد من مسجد السيدة نفيسة مسجد السيدة نفيسة
كتب على عبد الرحمن

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ينقل التليفزيون المصرى الآن شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها، وذلك منذ بداية قرار غلق المساجد وتعليق الصلاة بها، بسبب الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقررت وزارة الأوقاف، إقامة شعائر صلاة الجمعة اليوم بمسجد السيدة نفيسة رضى الله عنها وأرضاها، بحضور 20 مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأوقاف، وبمراعاة جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وإجراءات التباعد الاجتماعى، مع نقل شعائر صلاة الجمعة عبر موجات الإذاعة المصرية والتليفزيون المصرى.

وقال الدكتور عبد الله حسن المتحدث الرسمى باسم وزارة الأوقاف، في تصريحات سابقة، إن القرار يأتى فى إطار العودة التدريجية لجوانب الحياة وبخاصة الاقتصادية منها بضوابط وقائية واحترازية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء عقب رئاسته للجنة إدارة أزمة كورونا، كما أنه تم التنسيق مع فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على أن تكون إقامة صلاة الجمعة التى تليها الموافق 5 يونيو من الجامع الأزهر بحضور عشرين مصليا من العاملين بالمسجد والعاملين بالأزهر الشريف مع نقلها إذاعيا وتلفزيونيا.

 

 وتقتصر إقامة صلاة الجمعة في هذه المرحلة على المسجد الذى تنقل منه شعائر صلاة الجمعة، مع استمرار تعليق الجمع والجماعات لحين الانتهاء من دراسة مقترح الرفع التدريجى لتعليق العمل بدور العبادة ومناقشته مع وزارة الصحة ولجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وستناقش هذه الدراسة  فى النصف الثاني من شهر يونيو المقبل  من خلال لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء الموقر، ويتم الإعلان عما ستنتهي إليه الدراسة في ضوء المستجدات والمتغيرات في حينه بعد إقرار لجنة إدارة الأزمة بمجلس الوزراء.


صلاة الجمعة

وزير الأوقاف

الأوقاف

مسجد السيدة نفيسة

غلق المساجد

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