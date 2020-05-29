باختصار أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الـ12 ظهرا.. معارض يصف أردوغان بالرئيس القزم..الصين تهدد تايوان بالخيار العسكرى والأخيرة: لن نقبل بالديكتاتورية..أمريكا تواجه بكين فى هونج كونج.. تويتر يتبرأ من "ترامب"

كتب مايكل فارس

أكبر أحزاب المعارضة التركية يهاجم أدوغان: رئيس قزم ونظامه مافيا

اتهم المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري التركي، فايق أوزتراك، حزب العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، باستهداف حزب الشعب الجمهوري عبر تنفيذ سياسات وصفها بـ«الخطيرة للغاية»، ووصف نظام أردوغان بـ"المافيا".

وبحسب موقع "تركيا الآن" التابع للمعارضة التركية، جاء كلمة لأوزتراك خلال مؤتمر صحفي عقد مؤخرا بمقر الحزب، وانتقد خلاله ممارسات حزب العدالة والتنمية التركية الحاكم.

وأدان أوزتراك اعتداءات الشرطة التركية على بعض المواطنين في الفترة الماضية، ورفض تبرير جرائم الاعتداء على الشعب تحت أي مبرر، متهمًا قصر الرئاسة بالتسبب في وقائع اعتداء الشرطة على المواطنين وتحريض رجال الداخلية على الشعب.

رئيس الأركان الصينى: الهجوم على تايوان الخيار الأخير لمنع استقلالها

قال أحد أكبر القادة العسكريين في الصين، اليوم الجمعة، إن بكين ستهاجم تايوان إن لم يكن أمامها خيار آخر لمنعها من الاستقلال في تصعيد من جانب بكين في لهجة الخطاب ضد الجزيرة التي تحظى بحكم ديمقراطي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها.

وأثناء حديثه في قاعة الشعب الكبرى ببكين بمناسبة الذكرى الخامسة عشر لتطبيق قانون مناهضة الانفصال ترك لي تشو تشينغ رئيس هيئة الأركان المشتركة وعضو اللجنة العسكرية المركزية الباب مفتوحا لاستخدام القوة.

ويمنح القانون الذي بدأ تطبيقه في 2005 الصين أساسا قانونيا للعمل العسكري ضد تايوان إذا انفصلت أو أقدمت على ذلك مما يجعل مضيق تايوان منطقة توتر عسكري.

الصين تقول إنها ستتصدى لأى تحرك أمريكى يتعلق بهونج كونج

قالت الصين، اليوم الجمعة، إنها ستتخذ أي إجراءات مضادة تراها ضرورية إذا أصرت الولايات المتحدة على التدخل في شؤونها وقامت بتحرك ردا على قانون الأمن القومي الخاص بهونج كونج والذي أقره البرلمان الصيني أمس الخميس.

وأدلى المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان بهذه التصريحات في الإيجاز الصحفي اليومي. وقال تشاو إن بكين عبرت عن استيائها للولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ردا على بيان مشترك أصدرته الدول الأربع ينتقد بكين لإصدارها هذا القانون.

تايوان رداً على الصين: شعبنا لن يختار الدكتاتورية

قالت حكومة تايوان، اليوم الجمعة، إن الشعب لن يختار الدكتاتورية، ولن يركع أمام العنف وذلك بعد أن ذكر قائد عسكري صيني كبير أن بكين تحتفظ بحق استخدام القوة لمنع استقلال الجزيرة التي تعتبرها جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

وقال مجلس شؤون البر الرئيسي وهو هيئة حكومية في تايوان في بيان إن تهديدات بكين بالحرب تتعارض مع القانون الدولي.

تويتر يهاجم ترامب مجددا: "تغريدته عن المحتجين البلطيجة تمجد العنف"

بعد ساعات من إدانة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب للمحتجين فى مدينة مينيابوليس، ووصفهم بالبلطجية وأشار إلى أنه سيكون هناك إطلاق نار لو استمرت أعمال النهب، أعلن موقع التواصل الاجتماعى تويتر أنه قام بوضع علامة على واحدة من تغريدات، ترامب لتمجيدها العنف.

جاء ذلك بعدما وقع ترامب قرارا تنفيذيا أمس الخميس والذى من شأنه أن يعاقب شركات السوشيال ميديا حول كيفية مراقبة المحتوى.

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" أن تغريدة ترامب، التى وضع تويتر إشعارا عليها، أُّرسلت فى الواحدة صباحا بتوقيت واشنطن، مع إظهار ترامب ازدرائه تجاه المتظاهرين الذين اخترقوا مبنى للشرطة للاحتجاج على مصرع جورج فلويد الذى توفى بعدما قام أحد رجال الشركة فى مينيا بوليس بوضع ركبته على عنقه لدقائق.

المرصد السوري: تركيا نقلت عناصر من داعش بريف حمص إلى ليبيا

قال المرصد السوري، إن تركيا نقلت عناصر من داعش من ريف حمص الشرقي إلى ليبيا للقتال هناك، حيث إن تركيا تحاول الخلاص من عبء عناصر داعش في مناطق سيطرتها في سوريا عبر نقلهم إلى ليبيا.

هاجمت دمشق الاتحاد الأوروبي بعد قراره بتمديد العقوبات على سوريا، معتبرة أن هذا الإجراء جريمة ضد الإنسانية ويشير إلى دعم الاتحاد الأوروبي "اللا محدود للجماعات الإرهابية"وأنه مشارك في سفك الدم السوري.

ونقلت "سانا" عن مصدر في الخارجية السورية، الخميس، تأكيده تبعية الاتحاد الأوروبي للسياسات الأمريكية، وقال:"ليس مستغرباً قرار الاتحاد الأوروبي بتجديد الإجراءات القسرية المفروضة على سورية ولا سيما أنه جاء بعد القرار الأمريكي بهذا الخصوص ما يؤكد فقدان هذا الاتحاد استقلالية القرار وتبعيته المذلة للسياسة الأمريكية".

الكويت تنهى الحظر الكلى وتعود للجزئي من 6 مساء إلى 6 صباحا

أعلن وزير الداخلية الكويتي أنس الصالح إنهاء حظر التجول الشامل في البلاد وتحويله إلى حظر جزئي، مشيرا في الوقت نفسه إلى عزل مناطق جديدة .

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الصالح قوله " إن حظر التجول الجزئي سيكون من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، لافتا إلى أنه سيتم عزل مناطق جديدة هي "الفروانية وخيطان وحولي وميدان حولي" مع استمرار عزل منطقتي " جليب الشيوخ والمهبولة" .

كان رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد أعلن عن اعتماد المجلس خطة تستهدف العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية تمت فيها مراعاة كل الأبعاد والاعتبارات الصحية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

قوات الاحتلال تمنع مؤذن الحرم الإبراهيمى من رفع أذان الفجر ودخول المواطنين

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلى، فجر اليوم الجمعة، المواطنين من الوصول إلى المسجد الإبراهيمى لأداء صلاة الفجر كما منعت المؤذن من رفع الأذان.

ووفقا للمركز الفلسطينى للإعلام، قال حفظى أبو سنينة، مدير أوقاف الخليل، إن قوات الاحتلال نصبت حواجزها العسكرية وشددت من إجراءاتها على البوابات الإلكترونية والطرق المؤدية إلى الحرم الإبراهيمى ومنعت المواطنين من الوصول إليه، ولم تسمح إلا بدخول عدد قليل فقط وطردت المواطنين الذين احتشدوا لتأدية الصلاة فى الساحات الخارجية للحرم.