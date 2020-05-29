اليوم السابع
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خالد صلاح
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انكماش الإقتصاد الكندى بنسبة 8% فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 بسبب كورونا

الجمعة، 29 مايو 2020 05:01 م
انكماش الإقتصاد الكندى بنسبة 8% فى الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 بسبب كورونا مؤشر هبوط
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انكمش الاقتصاد الكندى بوتيرة سنوية تبلغ 8.2 فى المائة فى الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 ، بالنظر إلى أنه واجه صعوبات كبرى فى يناير وفبراير، وبشكل أكبر فى مارس بسبب الإجراءات الخاصة باحتواء فيروس "كوفيد-19".

وأفادت هيئة الإحصاء الكندية اليوم الجمعة أن التباطؤ كان أكبر انخفاض ربع سنوى منذ الأزمة المالية لعام 2009 ، حيث أدت التدابير لاحتواء الوباء مثل إغلاق المدارس والأعمال وإغلاق الحدود وقيود السفر إلى توقف النشاط الاقتصادي.


ورغم أن الصورة قاتمة، إلا أن الانخفاض بنسبة 8 فى المائة أفضل من انكماش العشرة فى المائة الذى كان الاقتصاديون يتوقعونه خلال تلك الفترة.


وفى حين جاءت الغالبية العظمى من الانكماش فى مارس عندما ضرب الوباء البلاد، لم تكن أرقام يناير وفبراير قوية بشكل مفرط بسبب العوائق الموجودة مسبقا مثل اعاقة السكان الأصليين للسكك الحديدية فى جميع أنحاء البلاد ، وإضراب المعلمين فى أونتاريو فى فبراير.


كندا

اقتصاد

كوفيد 19

كورونا

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